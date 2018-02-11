0-3 yaş gelişim programı başladı

Dünyada erken çocukluk gelişimi çalışmalarıyla tanınan Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu Bernard van Leer Vakfı, ‘İstanbul95’ adında çok ortaklı bir program başlattı.

REHBERLİK

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul95 programı, 0-3 yaş arası çocuk gelişiminin önemine ve İstanbul’a 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 cm’den bakıldığında oluşacak toplumsal faydaya pilot uygulamalar aracılığıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. İçeriği Boğaziçi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, TESEV ve Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kent Laboratuvarı Studio-X İstanbul tarafından oluşturulan program Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli belediyeleri tarafından yürütülecek. Pilot olarak uygulanacak ve iki yıl sürecek olan ‘İstanbul95’ programı kapsamında, 4 belediyede toplam 480 dezavantajlı aileye hamilelikten başlamak üzere doğum sonrası depresyon, beslenme, 0-3 yaş arasında beyin gelişimi, aile-çocuk ilişkisinin önemi gibi pek çok konuda rehberlik hizmeti verilecek.

‘DAHA AVANTAJLI’

Toplantıda konuşan Bernard van Leer Vakfı Program Direktörü Cecilia Vaca Jones, 0-3 yaş döneminde erken müdahale edilen çocukların ilerleyen hayatlarında eğitime devam, işgücüne katılım gibi alanlarda yaşıtlarına göre daha avantajlı olduğunu söyledi.

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