HT Magazin’de yer alan habere göre, Barbara Broccoli, “Her şey mümkün. Yeni James Bond’u bir siyahi veya bir kadın da canlandırabilir.” dedi.



Kararsız olan Craig’in birkaç ay önce rolü kabul ettiği yönünde haberler çıkmıştı. Yapımcı Craig’den önce “Şimdilik Daniel Craig ama geleceğin ne getireceğini kim bilebilir?” diyerek kafaları karıştırdı.

Daniel Craig