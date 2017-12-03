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04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları

03.12.2017 - 22:37 | Güncelleme:

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 04-10 Aralık haftası burç yorumunuz...

  • 1 04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 25

    Koç Burcu:

    Haftanız Dolunay etkileriyle başlıyor. Hayata karşı keskin bakış açınız hala sürerken, algınızı yakın çevrenizdeki konulara çevireceksiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Fikirlerinizde bazı duygusal sıkıntılar belirginleşebilir. Karmaşık ruh halleri sizi etkiliyor, bu hafta çözmeniz gereken konulara odaklanacaksınız. Özellikle Çarşamba günü daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş yarım kalmış bir konunun sorumlulukları devrede olabilir. 

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  • 2 04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 25

    Aldığınız veya çözüme kavuşturduğunuz kararları özel hayatınızdan alacağınız desteklerle kolaylıkla hayatınıza geçirebilirsiniz. Haftasonu enerji alanlarınız değişiyor. Ortak parasal konularda mücadele ve uğraşlarınız devrede olabilir. Daha az tanıdığınız insanlarla olan bağlantılarınızda ve ilişkilerinizde gerçekçi olun, hayalkırıklıkları veya insanları gözünüzde büyütme gibi etkiler sizi zorlayabilir.

  • 3 04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 25

    Boğa Burcu:

    Haftanız parasal konulardaki Dolunayın etkileriyle başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Maddi konulara bakış açınız bu haftabaşı net olmayabilir, önünüzü görememek en büyük sıkıntınız. Toplum önü işlerinizde hayat sizi desteklerken kararlarınızda biraz daha mantıklı hareket etmeye çalışın. Bu hafta ortak parasal konuları gözden geçireceksiniz. Özellikle Çarşamba günü daha önceden konuştuğunuz, halletmeye uğraştığınız bir para konusu devrede olabilir. Yaşayacağınız bazı sıkıntılar varsa bu sıkıntı ve sorunları gözlemlemeli ve iyice farketmelisiniz. Ancak o zaman şartların sizi etkili bir şekilde harekete geçirdiğini göreceksiniz. 

  • 4 04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 25

    Haftasonu enerji alanınızı özel ilişkilerinize harcamaya başlayacaksınız. Sevdiğiniz insanı yakın markaja alabilir ve bu dönemde onun borusunun daha fazla öttüğünü görebilirsiniz. Bu da zaman zaman sorunları ve mücadeleleri karşınıza getirebilir. Ortak parasal konularda Pazar günü fazla açılmayın, arkadaş ortamlarınızda bir proje veya paraya dayalı işleriniz varsa bu alanlarda bazı ilişki sorunlarına karşı dikkatli olun.

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  • 5 04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 25

    İkizler Burcu:

    Haftanız sizin burcunuzda oluşan Dolunay etkileriyle, alacağınız önemli duygusal kararlarla başlayabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Kafanızdaki planlar ve özel hayatınızdaki halletmeniz gereken konular arasında bu haftabaşında sıkışabilirsiniz. İş ve toplum alanlarınızdaki belirsizlikler duygusal olarak sizi etkiliyor. Keyife ve eğlenceli konulara odaklanın zira bu hafta eski konuları halletmek durumundasınız. Özel hayatınızda daha önceden üztlendiğiniz sorumluluklar yeniden ele alınmak üzere tekrar karşınıza gelebilir. 

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