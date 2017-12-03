04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 04-10 Aralık haftası burç yorumunuz...
1
1|25
Koç Burcu:
Haftanız Dolunay etkileriyle başlıyor. Hayata karşı keskin bakış açınız hala sürerken, algınızı yakın çevrenizdeki konulara çevireceksiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Fikirlerinizde bazı duygusal sıkıntılar belirginleşebilir. Karmaşık ruh halleri sizi etkiliyor, bu hafta çözmeniz gereken konulara odaklanacaksınız. Özellikle Çarşamba günü daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş yarım kalmış bir konunun sorumlulukları devrede olabilir.
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2
2|25
Aldığınız veya çözüme kavuşturduğunuz kararları özel hayatınızdan alacağınız desteklerle kolaylıkla hayatınıza geçirebilirsiniz. Haftasonu enerji alanlarınız değişiyor. Ortak parasal konularda mücadele ve uğraşlarınız devrede olabilir. Daha az tanıdığınız insanlarla olan bağlantılarınızda ve ilişkilerinizde gerçekçi olun, hayalkırıklıkları veya insanları gözünüzde büyütme gibi etkiler sizi zorlayabilir.
3
3|25
Boğa Burcu:
Haftanız parasal konulardaki Dolunayın etkileriyle başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Maddi konulara bakış açınız bu haftabaşı net olmayabilir, önünüzü görememek en büyük sıkıntınız. Toplum önü işlerinizde hayat sizi desteklerken kararlarınızda biraz daha mantıklı hareket etmeye çalışın. Bu hafta ortak parasal konuları gözden geçireceksiniz. Özellikle Çarşamba günü daha önceden konuştuğunuz, halletmeye uğraştığınız bir para konusu devrede olabilir. Yaşayacağınız bazı sıkıntılar varsa bu sıkıntı ve sorunları gözlemlemeli ve iyice farketmelisiniz. Ancak o zaman şartların sizi etkili bir şekilde harekete geçirdiğini göreceksiniz.
4
4|25
Haftasonu enerji alanınızı özel ilişkilerinize harcamaya başlayacaksınız. Sevdiğiniz insanı yakın markaja alabilir ve bu dönemde onun borusunun daha fazla öttüğünü görebilirsiniz. Bu da zaman zaman sorunları ve mücadeleleri karşınıza getirebilir. Ortak parasal konularda Pazar günü fazla açılmayın, arkadaş ortamlarınızda bir proje veya paraya dayalı işleriniz varsa bu alanlarda bazı ilişki sorunlarına karşı dikkatli olun.
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5
5|25
İkizler Burcu:
Haftanız sizin burcunuzda oluşan Dolunay etkileriyle, alacağınız önemli duygusal kararlarla başlayabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Kafanızdaki planlar ve özel hayatınızdaki halletmeniz gereken konular arasında bu haftabaşında sıkışabilirsiniz. İş ve toplum alanlarınızdaki belirsizlikler duygusal olarak sizi etkiliyor. Keyife ve eğlenceli konulara odaklanın zira bu hafta eski konuları halletmek durumundasınız. Özel hayatınızda daha önceden üztlendiğiniz sorumluluklar yeniden ele alınmak üzere tekrar karşınıza gelebilir.
6
6|25
Özellikle Çarşamba günü daha önceden konuşulmuş bir konuyla uğraşacaksınız. Hareketli yapınızla üstlendiğiniz konuları hızlı bir şekilde hayatınıza geçirebilirsiniz. Cumartesi günü enerjinizi iş hayatınıza harcamaya başlayacaksınız. Oldukça aktif ve hızlı olacağınız bu dönemde çok çalışabilir, stratejik ve kontrolcü davranarak istediğiniz şartlara kavuşabilirsiniz yalnız bir arada çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı daha anlayışla yaklaşmayı ihmal etmeyin. Pazar günü özel ilişkilerinizde kolay etkilenmeler altında olacak, bazı hayalkırıklarıyla yüzleşeceksiniz sevgili İkizler.
7
7|25
Yengeç Burcu:
Haftabaşına Dolunaydan aldığınız kadersel etkilerle başlıyorsunuz sevgili yengeç ve yükselen Yengeçler. Gün içinde isteksizliğiniz olabilir. Aile hayatınızda istediğiniz destekleri göreceksiniz ama iş alanlarınızda bazı konuları kafanızda büyütmeniz sizi olumsuzlaştırabilir. Enerjinizi iyi kontrol etmeye çalışın. Bu hafta yarım kalan meselelerin üzerinde geçeceksiniz. Özellikle Çarşamba günü iş hayatınızda uğraştığınız bazı konuların üzerinden yeniden geçmek önem kazanabilir. Aldığınız sorumluluklarda sorunlar yaşarsanız, nerede hatalı olduğunuzu iyice görmelisiniz. Aynı durum sağlığınızı ilgilendiren konular içinde geçerli olabilir. Olumsuz bakış açınızı üzerinizden atmalı, görevlerinizi eksiksiz yerine getirmelisiniz. Aile hayatınızdan alacağınız destekler veya o alandaki hareketlilikten alacağınız güçle işlerinizi yoluna koyabilirsiniz.
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8
8|25
Haftasonu itibarıyla enerjinizi aşk hayatınıza harcayacaksınız. Önmeli konuları özel hayatınıza taşıyabilir, bu dönemde çocuğunuz varsa onunla daha fazla mücadele içine girebilirsiniz. Aşkta çok fazla kontrolcü davranmamaya çalışın. Pazar günü programınızdaki belirsizlikler günlük hayatınızın akışında sorunlara neden olabilir, seyahat halindeyseniz bu etkilere dikkat edin. Yine uzak çevrenizden alacağınız bazı haberler kendinizi sorgulamanıza neden olabilir.
9
9|25
Aslan Burcu:
Haftanız Dolunaydan alacağınız hassas etkileşimlerle başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Sosyal ortamlarınızdaki hareketlilik duygusal olarak sizi zorlayabilir. İletişiminiz arttığı bu dönemde hesabınızı iyi yapmaya özen gösterin. Pazartesi günü akşam saatlerinde sorumluluklarınız size ağır gelebilir. Yarım kalan konuların bu hafta üzerinde durmalısınız. Özellikle Çarşamba günü sanatsal işlerinizde, kendi özel alanlarınızda bir mevzunun üzerinden yeniden geçmek durumundasınız. Bu hem özel hayatınızı, hem de çocuğunuzla ilgili konuları içerebilir.
10
10|25
Dikkat ve sorumlulukla atacağınız adımlar hızlı ve kararlı bir şekilde olayın halledilmesine neden olacak. İstekli olmasanız bile diplomatik çözümler üreteceksiniz. Haftasonu itibarıyla enerjinizi aile hayatınıza yönlendireceksiniz. Evinizle, yuvanızla, ailenizle ilgili konular sizi hareketlendirebilir. Bu dönemde evinizde rutubet, nem gibi sorunlarla uğraşabilirsiniz. Pazar günü eğlence, keyif ve aşk hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi zorlayabilir. Alışveriş yapacaksanız beklentinizin altında sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konuşmaların sizi yanıltmasına izin vermeyin.
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11|25
Başak Burcu:
Haftanız karşınız gelen hızlı konularla, Dolunay etkisiyle başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Göz önünde olacağınız ortamlarda rahatlamaya ihtiyacınız var. Kendinizi bu aralar işinize verecek, aile hayatınızdaki zorlanmaları çalışarak unutmayı isteyeceksiniz. Maddi kazançlarınız sizi kamçılıyor. Eski konuların üzerinden geçeceğiniz bir hafta olabilir. Bu hafta özellikle Çarşamba günü bir aile konusu, ev mevzusu yeniden üzerinden geçilmek üzere karşınıza gelebilir. Maddi konulardaki girişimci yönünüzle ailevi bir konuyu kolaylıkla halledebilirsiniz. Arabuluculuk yapmak önem kazanabilir. Haftasonu enerjiniz değişiyor.
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12|25
Mücadele alanlarınızı yakın çevrenizdeki olaylara kaydırıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar sizin hareketlerinizden ve enerjinizden etkilenebilir. Hızlandığınız için herkesin sizin gibi olmasını bekleyebilirsiniz. Tartışmalara ve inatlaşmalara dikkat edin. Pazar günü, aile ilişkilerinizde gerçekçi olun. Kolay aldanmaya açıksınız. Karşı tarafı gözünüzde gereksiz yere yüceltmemeli, oluşacak olaylara karşı net yaklaşımlar sergilemelisiniz.
13
13|25
Terazi Burcu:
Haftanız Dolunaydan aldığınız etkilerle başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Düşüncelerinizi hafifleştirmek ve olayları önemsememek istiyorsunuz ama dalgalı ruh haliniz buna engel oluyor. Günlük işlerinizde iyi organize olun, bazı unutkanlıklarınız olabilir. Bu dönemde kendinizi disipline etmeye ihtiyacınız var. Olaylara büyük resimden bakmaya çalışın
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14
14|25
Bu hafta özellikle Çarşamba günü kısa vadeli planlarınızda veya iletişimsel işlerinizde daha önceden alınmış konuların üzerinden tekrar geçebilirsiniz. Üstlendiğiniz sorumlulukların üzerinden geçmeli, sıkıntı yaşadığınız konuları farketmelisiniz. Enerjinizin yüksek olması, diplomatik yaklaşımlar doğru kararları karşınıza getirebilir.
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15|25
Haftasonu enerji alanlarınız değişiyor. Maddi konularda mücadeleci bir sürece gireceksiniz. İş alanlarınızda parasal karşılık görmek önem kazanırken harcamalarınızda artabilir. Pazar günü, yakın çevre ilişkilerinizde, iletişimsel konularda bazı hayalkırıklıkları ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi iyi organize etmeye bakmalısınız. Sağlığınıza gereken özeni gösterin.
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16|25
Akrep Burcu:
Haftanız dolunaydan aldığınız etkilerle başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Ortak para ödemelerinizde hala bir denge sağlanmış değil ve en çok bu kafanızı kurcalıyor. Dolunay ve merkür gerilemesi bu alanlarınızı hareketlendirecek. Bir yandan harcamalarınız artarken haftabaşında yanıltıcı etkiler devrede olabilir. İçinizdeki sesin sizi koruduğunu biliyorsunuz ama gerçekçilikten uzaklaşmayın. Bu hafta parasal konularda tamamlamanız gerekenlere odaklanın. Özellikle Çarşamba günü bir para mevzusu tamamlanmak ve çözüme ulaşmak üzere karşınıza gelebilir.
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17|25
Bu konular sizi bunaltsa bile bunlardan kaçmayın sevgili Akrepler. Haftasonu enerji alanlarınız değişiyor. Artık enerjinizi daha rahat ve etkili bir şekilde ortaya koyacaksınız. Geride kaldığınız günlerin acısını çıkartmak istercesine hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yapacaklarınız adına hayat sizi destekleyecek. Pazar günü ise, aşk hayatınızda sahip olduklarınıza odaklanabilir, bazı sorunlara ve hayalkırıklıklarına açık olabilirsiniz.
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18|25
Yay Burcu:
Haftanıza Dolunay etkileriyle merhaba diyeceksiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Özel hayatınızın üzerine düştüğünüz bugünlerde bazı duygusal tatminsizlikler sizi hemen aşağıya çekmesin. Duygularınızı aile hayatınızdaki insanlar karıştırıyor olabilir, biraz daha net olmaya çalışın ve kendi isteklerinizin üzerine gidin. Bu hafta bazı konuların çözüme ulaşmasını sağlamalısınız. Çarşamba günü kariyeriniz veya özel hayatınızla ilgili konularda önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Daha önceden üstlenmiş olabileceğiniz bu sorumluluklar yeniden üzerinden geçilmesi için karşınıza gelebilir. Hayata daha olumlu gözlerle bakmalı, fırsatları kullanmalısınız.
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19|25
Çevre ilişkileriniz size yol gösterebilir veya bazı konularda sizi ikna edebilir. Haftasonu enerjinizi daha küçük ve kontrollü kullanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Özel hayatınızı geri plana atabilirsiniz. Kendinize dönük olmanız, gelecek planlarınızı gözden geçirmeniz özel ilişkilerinizi zorlayabilir. Bu dönemde sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Pazar günü aile hayatınızda bazı ilişkileriniz üzerinizde sorun veya hayalkırıklığı yaratabilir.
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20|25
Oğlak Burcu:
Haftanıza Dolunay etkileriyle başlıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. İş alanlarınızdaki konuşmalar artarken, günlük işleriniz konusunda bu haftabaşı bazı kararsızlıklarınız oluşabilir. Net durumlara ihtiyacınız var. Bazı işlerinizde istediğiniz sonuçları kolay alacaksınız yalnız eski konu ve olaylar bu hafta yakanızı bırakmayabilir. Çarşamba günü seyahat, eğitim ve günlük işlerinize yönelik konularda başka insanların sorumluluklarıyla yeniden karşı karşıyasınız. Konuşmalarınızın, fikir ve düşüncelerinizin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı olabilir.
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Konuların üzerinden geçmeli, bitmesi ve sonlanması gereken işlerinizin üzerine eğilmelisiniz ancak iş hayatınızda öyle rahat edeceksiniz. Cumartesi günü sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla daha fazla uğraşacağınız, bu alanda mücadelenizin artacağı bir döneme gireceksiniz. Aktiviteler, davetler, takım çalışmalarınızda enerjinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Çevrenizi yönlendirecek, organize edeceksiniz ama zaman zaman bazı sürtüşmelere ve anlaşmazlıklara da açık olacaksınız. Pazar günü hem özel hayatınızda, hem de kariyerinizde bazı ilişkilerinizi gözünüzde büyütmeyin, değerinden fazlasını karşı tarafa yüklemeyin, hayalkırıklıkları oluşabilir.
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Kova Burcu:
Bu haftabaşında Dolunaydan aldığınız hassas etkilerle başlayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasında giderek artan bir gerilim olabilir. Yetişmeye uğraşabilirsiniz. Sizi daha yukarılara taşıyacak insanlarla bir arada olmaya ihtiyacınız var ve bu dönem herkes sizi zorluyor olabilir. Olayları gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Bu hafta söz verdiğiniz işlerinizi tamamlamanız gerekecek. Çarşamba günü sosyal çevrenize verdiğiniz sözlerin, konuşmaların üzerinden geçmeniz gerekebilir.
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23|25
Bir takım iletişim sıkıntıları yaşarsanız nedenlerini farketmeniz sizin için önemli olacak. Bir yandan da hızlı manevralarınız konuları toparlamanıza yardımcı olabilir. Haftasonu itibarıyla enerjinizi kariyerinize yönlendireceksiniz. Toplumsal konularla, iş ve kariyerinizle ilgili koşturmalarınız ve uğraşılarınız artabilir. Kontrollü ve sağlam ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Pazar günü ise, bazı arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz üzerinizde sıkıntı ve hayalkırıklığı yaratabilir. Herkese değeri kadar vermeyi öğrenmeniz gerekebilir.
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Balık Burcu:
Haftanız Dolunaydan aldığınız enerjilerle başlayacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu haftabaşında aile hayatınızın konuları iş sorumluluklarınızla çakışabilir. Duygusal olarak çabuk demoralize oluyorsunuz. Siz herşeye net baktıkça hayatınızdaki gizemler ve sizi aşağıya çeken durumlar aydınlanabilir. Kafa karmaşıklıklarından, kendinizi kandırmaktan uzak durmalısınız. Bu hafta genel olarak önemli işlerinizin üzerine gitmelisiniz. Çarşamba günü daha önceden konuşulmuş işlerinizin yükümlülükleri devreye girebilir.
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Kariyerinizdeki iş sorumluluklarınızı yerine getirmeli, eksik veya tamamlanmamış konuları bitirmeye ve gözden geçirmeye çalışmalısınız. Haftasonu itibarıyla enerjinizi seyahatlere, daha az tanıdığınız insanlarla yapacağınız işlere, büyük olaylara çevireceksiniz. Yurtdışı seyahatleriniz veya işlerinizde enerjinizi daha rahat kullanabilirsiniz. Bu alanlarda mücadeleleriniz olsa bile, şanslarınız ve fırsatlarınız da olacak. Pazar günü ise, iş ilişkileriniz, toplum önü bağlantılarınızda bazı sorunlar ortaya çıkabilir.
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