04-10 Aralık 2017 haftalık burç yorumları

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Boğa Burcu:

Haftanız parasal konulardaki Dolunayın etkileriyle başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Maddi konulara bakış açınız bu haftabaşı net olmayabilir, önünüzü görememek en büyük sıkıntınız. Toplum önü işlerinizde hayat sizi desteklerken kararlarınızda biraz daha mantıklı hareket etmeye çalışın. Bu hafta ortak parasal konuları gözden geçireceksiniz. Özellikle Çarşamba günü daha önceden konuştuğunuz, halletmeye uğraştığınız bir para konusu devrede olabilir. Yaşayacağınız bazı sıkıntılar varsa bu sıkıntı ve sorunları gözlemlemeli ve iyice farketmelisiniz. Ancak o zaman şartların sizi etkili bir şekilde harekete geçirdiğini göreceksiniz.