1. Altın Kalem Ödülleri, 14 Mayıs’ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde sahiplerini bulacak. Bu hedefle Altın Kalem Ödülleri Genel Koordinatörü yazar Serra Erdoğan “Biz, altın madenine inip keşfedilmeyen altınları bulma, tanıtma ve okuyucuya sunma niyetindeyiz. Aslında bu hareketimizin popülist kültürün kemikleşmiş isimlerine de heyecan getireceğini umuyor, aynı zamanda da edebiyat deryasının sadece onlarla sınırlı olmadığını hatırlatacağını düşünüyoruz. Kıymetli kalemlerin ve verdikleri eserlerin vurgulanmaları adına bu geceyi düzenliyoruz” sözleriyle Altın Kalem Ödüllerinin amacını edebiyat dünyasına aktarıyor.

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Cemalnur Sargut, Seda Küçük, Cahit Zarifoğlu’nun kızı Betül Zarifoğlu, Nihal Olçok, Prof. Dr. Bahattin Türetken gibi isimlerin, farklı alanlarda verdikleri eserler ile ödül alması beklenen gecede, yazar Mustafa Sefa Güvenir ve dünyaca ünlü yazarların ödüllü eserlerini Farsçaya çeviren çevirmen-şair Behruz Dijurian da Farşça, İngilizce ve Fransızca şiir okuyarak geceye renk katacak.

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