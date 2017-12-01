1 Aralık Dünya AIDS günü... HIV nedir? HIV nelere yol açar? AIDS nasıl bulaşır?

1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu tüm üniversite ve araştırma hastanelerinin Deri ve Zührevi Hastalıklar kliniklerine konu ile ilgili afişler yolladı. Son yıllarda tırmanma eğilimi gösteren AIDS hastalığının, tek eşlilik ve kondom kullanımıyla önüne geçilebileceği belirtildi.

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Özlem Dicle konuyla ilgili bilgi verdi.

AIDS Nasıl bir hastalıktır?

AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), HIV isimli bir virüsün neden olduğu, bağışıklık sisteminde yetmezlik ile sonlanan bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir hastalıktır.

Bu hastalık vücutta nelere yol açabilir?

HIV virüsü vücuda girdiği andan itibaren kişinin bağışıklık sistemini zaman içerisinde çökertmekte, bakteri, virüs ve mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar ile ciddi hastalık belirtileri ve yine bu virüsle ilişkili kanserler ortaya çıkmaktadır.

AIDS dünyada sık görülür mü?

Bugün için, DSÖ ( Dünya Sağlık Örgütü)/UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) verilerine göre çoğunluğu Afrika’da olmak üzere dünyada tahminen 36.7 milyon kişinin bu virüs ile yaşadığı görülmektedir. 2016 da 1 milyon 800 bin yeni vaka tanımlanmıştır.

Dünyada nerelerde sıktır?

2000 yılı verileriyle karşılaştırıldığında en önemli artışın Doğu Akdeniz Bölgesi ülkelerinde ve ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa ülkelerinde olduğu görülmektedir.

Türkiye’de AIDS sık mı?

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı istatistiksel verilerine göre 1985 yılından 31 Aralık 2016 tarihine kadar bildirimi yapılmış, doğrulanmış 14.695 AIDS/HIV hastası tespit edilmiştir. Yıllar itibariyle hastalık ülkemizde de önemli bir artış eğilimi göstermiş, geçtiğimiz yılda 2573 yeni olgu tanımlanmıştır.

AIDS nasıl bulaşır?

HIV virüsünde çok eşlilik, sık eş değiştirme, korunmasız ve riskli cinsel temas dünyada ve ülkemizde en önemli bulaş yoludur. Bu nedenle HIV virüsünden korunmada en önemli yol cinsel ilişki esnasında kondom kullanımı ve tek eşliliktir. İkinci sırada ortak enjektör ile damar içi uyuşturucu kullanımı gelirken kan transfüzyonu, sağlık çalışanlarına kazara iğne batması vb gibi kan bulaşması ve nadiren anneden bebeğe doğum ya da emzirme sırasında bulaşma gelmektedir.

AIDS nasıl bulaşmaz?

Dokunmak, sarılmak, tokalaşmak, gözyaşı, ter, tükürük gibi vücut sıvıları, havuz, banyo ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarından HIV bulaşmamaktadır.

1 Aralık Dünya AIDS Günü

Türk Dermatoloji Derneği

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