Dolar/TL'nin geniş bir bantta dalgalanmasının ardından düşüşü alım fırsatı olarak kullanan yerel yatırımcıların yoğun dolar talebinden kaynaklı olarak dolar kuru yeniden yükselişe geçti.
TCMB Ocak 2014'ten beri ilk kez dün gerçekleştirdiği olağanüstü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmıştı.
Dün 4.9290'a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası 4.5433'e kadar gerilerken bu sabah 4.6350 seviyesinde olan dolar/TL, öğleden önce 4.7414'e kadar yükseldi. Ardından tekrar 4.67'li seviyelere geriledi.
Dolar kuru öğleden sonra ise tekrar 4.79 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 17:00 civarında 4.75-4.76 bandında ilerliyor. Türk Lirası'nın bugün dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 4'e ulaştı.
Euro ise gün içerisinde 5.32 TL'ye dek düştü ancak sonrasında tırmanarak 5.61 liraya ulaştı.
DOLAR TEKRAR 4.50'LERE ÇEKİLEBİLİR
Yerel yatırımcıların talebi ile dolar/TL'nin bugün yükseldiğini söyleyen bir uzman, "Kur 4.90 seviyelerini gördüğü için 'TCMB bir hamle yapsın, kur gerilesin de alayım' diye bekleyen çok vardı. Dolayısıyla sabahtan beri ciddi bir lokal talebi var ve bu talebin karşılanması gerek. Londra'da çok fazla spekülatif uzun dolar pozisyonu var, bunlar çözülürse dolar/TL tekrar 4.50'ler civarına düşebilir. Yabancı yatırımcı bu artırımdan tatmin oldu mu o önemli ve piyasanın hareketini de bu belirleyecek" dedi.
TCMB Türkiye piyasaları kapandıktan sonra yaptığı yazılı bir açıklamayla önce PPK'nın "yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere" toplandığını duyurdu. Daha sonra PPK kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bankanın piyasada izlenen en önemli faiz oranı olan Geç Likidite Penceresi faiz oranı (GLP) yüzde 13.5'ten yüzde 16.50'ye yükseltildiği açıklandı.
Analistler her ne kadar güveni tam olarak sağlama adına 7 Haziran'daki olağan toplantıda da bir miktar daha sıkılaştırma yapılması gerektiğine dikkat çekse de, dünkü açıklamadan "gerektiğinde ek parasal sıkılaştırma yapılacaktır" ifadesinin çıkarılması nedeniyle TCMB'nin 300 baz puanlık artışı yeterli görebileceğini ve daha fazla sıkılaştırma yapılmayabileceğini belirtiyor.
Ancak bu noktada TL'deki seyrin TCMB'nin 7 haziran kararı açısından belirleyici olması bekleniyor. BNP Paribas/TEB Stratejisti Erkin Işık, söz konusu ifadenin açıklamadan kaldırıldığını ve TCMB'nin daha dengeli bir duruşa geçtiğini söyleyerek, "Bunun da 7 Haziran toplantısında faiz artırım ihtimalini azalttığını düşünüyorum. Kurda belirgin iyileşme olmazsa, enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde 14 seviyesine, çekirdek enflasyon da yüzde 15 seviyesine ulaşabilir" dedi.
Artırım kararına olumlu tepkinin nispeten sınırlı olduğunu söyleyen Işık, "Enflasyon, cari açık görünümü kötü ve mali politikalar büyümeyi desteklediği sürece faiz artırımlarının çok etkili olmadığını görebiliriz. Bugüne baktığımızda yüksek döviz borçları nedeniyle şirketlerin döviz talebi devam ediyor olabilir. Bireysel yatırımcının döviz mevduatı da son dönemde belirgin düşüş göstermişti, kurlar yükseldikçe kar realizasyonuna gitmişlerdi. Onlar da dövizlerini geri alıyor olabilir" dedi.
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