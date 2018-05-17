Avustralya'nın Sydney kentinde bir kişi, 1 hafta içerisinde 2 kez lotoyu kazanarak büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 6 Mayıs tarihli çekilişte 1 milyon Avustralya Doları (3 milyon 360 bin TL) kazanan talihli kişi, henüz büyük ikramiye sevincini yaşarken, talih kuşu ikinci kez başına kondu. 40’lı yaşlardaki talihli, bir sonraki cumartesi günü ikinci kez lotoyu kazanarak bu kez 1.4 milyon Avustralya Doları’nın (4 milyon 800 bin TL) sahibi oldu. Talihli milyoner durumu, “Gerçek olamayacak kadar büyük bir şans” ifadesiyle değerlendirdi.

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