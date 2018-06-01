İstanbullular Ramazan ayının 17. gününde iftara hazırlanıyor. İstanbul'da bugün iftar saat kaçta yapılacak, oruçlar saat kaçta açılacak? gibi sorular araştırılıyor. 1 Haziran İstanbul iftar ve sahur vakitleri haberimizde.

İstanbul için Diyanet İmsakiye yayınlanmıştı. Ramazan imsakiyesinde İstanbul için ezan saatleri belirlendi. İşte 1 Haziran İsatanbul ezan saatleri...

İSTANBUL İFTAR SAAT KAÇTA? 1 HAZİRAN 2018

İstanbul'da iftar saati merak ediliyor. Dün İstanbul'da iftar vakti 20.36 olarak oruçlar açıldı, iftar yapıldı. Bugün 1 Haziran 2018 İstanbul'da iftar saati 20.36. İstanbul'da bugün iftar saatinde değişiklik olmayacak.

İSTANBUL SAHUR VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sahur ve imsak saati merak ediliyor. Bugün İstanbul'da imsak vakti 03.32 olarak oruçlar niyet edildi. Yarın 2 Haziran 2018 İstanbul'da imsak saati 03.31.

İŞTE İL İL İFTAR VE SAHUR İÇİN EZAN SAATLERİ

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!

GÜNÜN AYETİ

Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği şeylerden başkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve (Allah yolunda) sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat göreceklerdir.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİS-İ

"Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez."

Buhârî

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