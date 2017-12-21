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Bu yıl ise yeni bir ekip bu aracı geliştirmeye çalışıyor burada asıl amacımız Türkiye'de yerli otomobil üretme gayreti ve çabası var, bu konuda Cumhurbaşkanımızın da çok büyük desteği var, baştan beri teşvik ediyor.