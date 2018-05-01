1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Meydan ve meydana çıkan yolların da boş olduğu görülüyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Meydan polislere kalırken, binlerce kişinin her gün ziyaret ettiği meydan boş kaldı. Taksim Meydanı'nın yanı sıra İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı da sessizliğe büründü. Sendika temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.
YOLLAR KAPALI
Taksim Meydanı'na çıkan yollar başta olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakası'nda, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Anadolu Yakası'nda ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.
İSTANBUL'DA KUTLAMALARIN ADRESİ MALTEPE
DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nce (TMMOB) tertip edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yapılacağı Maltepe Miting Alanı hazır.
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, dün yaptığı açıklamada etkinlik alanına 3 ayrı noktadan saat 12.00 itibarıyla yürüyüşün başlayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Bir kol Kartal-Cevizli tarafından yürüyüşe başlayacak. Diğer kol, İdealtepe-Bostancı tarafından, bir de E-5 hattından gelen arkadaşlarımız Feyzullah Caddesi yolu üzerinden sahil yoluna dikey olarak inecek. Bu arkadaşlarımız Kartal'dan gelen kol ile birleşip alana girecek. Yani 3 kol üzerinden saat 12.00'de yürüyüşler başlayacak. Saat 13.00-13.30 civarı bütün katılımcılar alana girdikten sonra mitingi başlatacağız."
ANKARA'DAKİ KUTLAMALAR TANDOĞAN'DA
Ankara'da kutlamaların adresi Tandoğan Meydanı olacak. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının Ankara temsilcileri Tandoğan'da buluşacak. Kutlamalar 12.00'de başlayacak.
İZMİR'DE GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA KUTLANACAK
İzmir'de kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı olacak. Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Alsancak iskelesinden kutlamaların yapılacağı alana ulaşılacak.
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