1 Mayıs kutlamaları nedeniyle Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. Bu gelişme üzerine ulaşımını metro ile yapacak olan vatandaşlar da metronun açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 1 Mayıs metro çalışıyor mu? Bugün metro açık mı?

1 MAYIS METRO ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. Yolların kapatılması ile birlikte M2 hattında bulunan Şişhane, Taksim ve Osmanbey metro istasyonları da kapatıldı. Konuyla ilgili İBB Beyazmasa'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "M2 hattında Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları kapalıdır. İstasyondan transit geçiş yapılmaktadır." denildi.

Ayrıca Alo Beyaz Masa (153) hattından alınan bilgiye göre de F1 kodlu Taksim - Kabataş füniküler hattı da 1 Mayıs nedeniyle hizmet veremiyor.

M2 metro hattı: Şişhane, Taksim ve Osmanbey metro istasyonları kapalı

F1 füniküler hattı: Hizmet vermiyor

1 MAYIS KAPALI YOLLAR

Bu kapsamda saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı. Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı.Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koyarak önlem aldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında çevik kuvvet ekiplerinin de bölgeye intikal ettiği görüldü. Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yolların, trafik tedbirleri kapsamında barikatlar ve çekici araçlarla kapatılması sağlandı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

ANADOLU YAKASI'NDA KAPALI YOLLAR

Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatıldı.

ANADOLU YAKASI ALTERNATİF YOLLAR

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

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