Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı yurt genelinde işçiler tarafından kutlanacak. Yapılacak çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda resmi tatil olup olmadığı da vatandaşlar tarafından soruluyor. Peki 1 Mayıs tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İşte 2018 resmi tatiller takvimi!

1 MAYIS TATİL Mİ?

1 Mayıs tatil mi? sorusunun yanıtı, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, yarın 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile okullar kapalı olacak, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle kapalı olacak.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

1 MAYIS İLK KEZ NEREDE KUTLANDI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı .

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER