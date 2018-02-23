İstanbul-Hollanda-Dubai ve Panama dörtgeninde hesaplaşmaların yaşanmasına neden olduğu iddia edilen, İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının görüldüğü mahkemede tahliye kararı çıktı. 4 ay önce öldürülen ve "Hayati tehlikem var. Bir dahaki duruşmaya katılmayabilirim." diyen Avukat Kudbettin Kaya'nın müvekkili Orhan Üngan 1 milyon kefaletle tahliye edildi.



Bakirköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Orhan Üngan getirildi. Büyükçekmece'de Ergenekon davasının gizli tanığı İranlı Naci Serifi Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşt (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) öldürülmesi olayın da azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Üngan, suçlamaları kabul etmedi. Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; davanın tek tutuklu sanığı Orhan Üngan, bir milyon TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla tahliyesine karar verildi. 25 Ağustos 2015'de Hollanda Amsterdam'da Sırbistan makamlarınca verilen Mert Pepic kimliğiyle yakalanan Üngan,Türkiye'ye iade edilmişti.



"DURUŞMAYA GELEMEYEBİLİRİM" DEMİŞTİ

Orhan Üngan'ın avukatlığını yapan Avukat Kudbettin Kaya, 4 ay önce Yeşilköy'de bir restorantta ailesiyle birlikte yemek yerken, silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Kaya, öldürülmeden 10 gün önce mahkemede, "Bu dava basit bir cinayet davası değil. Başka hesapların görüldüğü bir dava. Emniyet soruşturmasını yürüten bir kısım emniyet mensupları sonradan görevden alınmıştır. Bir kısmı FETÖ örgütü üyesi olmak iddiasıyla ihraç edilmişlerdir. Şunu da söylemek isterim. Ben bir sonraki oturumda bulunamayabilirim, zira benim öldürülme riskim vardır veya ben nefsi müdafaa kapsamında birilerini öldürmek zorunda kalabilirim. O nedenle duruşmaya gelemeyebilirim" demişti.



Davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, bir milyon TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla tahliyesine karar verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER