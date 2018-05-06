Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 9’u Suriyeli 65 şüpheliyi gözaltına aldı. Seri operasyonlarla çok sayıda cep telefonu, 27 bin 365 adet batarya, şarj cihazı, ekran gibi parçalar ele geçirildi. Kaçak cep telefonu ve parçalarının piyasa değerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

ÇİN, KORE, IRAK’TAN GETİRİYORLAR

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri, standartlara aykırı üretilen cep telefonu ve parçalarının Çin, Kore, Irak ve Suriye gibi ülkelerden Türkiye’ye sokulduğunu belirledi. Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre kaçakçıların, ölüm saçan telefon ve parçalarını “garantili” iddiasıyla piyasanın altında cazip fiyatlarla sattığı belirlendi. Kaçak şarj aletlerinin standart telefonların ömrünü kısalttığı öğrenildi. Türkiye’ye kaçak sokulan cep telefonlarının bataryalarının ve standart dışı şarj aletlerinin patlamalara neden olduğu ortaya çıktı. Kaçak ürünlerin özellikle Ankara’da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde pazarlandığı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER