Meteroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri yayınlandı. Türkiye'nin batı kesimleri parçalı bulutlu İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz yağmurlu olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Karaman, Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Amasya, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 14°C

Parçalı zamanla az bulutlu

TEKIRDAG °C, 12°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı zamanla az bulutlu

DENIZLI °C, 12°C

Parçalı zamanla az bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MUGLA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı zamanla az bulutlu

ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERI °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu

SINOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler ile Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RIZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ile öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

AGRI °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

MARDIN °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, ilk saatlerde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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