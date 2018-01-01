Meteroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri yayınlandı. Türkiye'nin batı kesimleri parçalı bulutlu İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz yağmurlu olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Karaman, Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Amasya, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 14°C
Parçalı zamanla az bulutlu
TEKIRDAG °C, 12°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı zamanla az bulutlu
DENIZLI °C, 12°C
Parçalı zamanla az bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MUGLA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı zamanla az bulutlu
ESKISEHIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERI °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu
SINOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler ile Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
RIZE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ile öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
AGRI °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
MARDIN °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, ilk saatlerde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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