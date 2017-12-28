Yılbaşına kısa bir süre kala, vatandaşlar bankaların bu günde hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Yeni yılın ilk gününde bankalardaki işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, internette "1 Ocak bankalar açık mı?" ve "1 Ocak günü bankalar açık mı?" sorularını araştırıyor. Peki 1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık mı olacak? İşte detaylar.

1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak 2018 günü bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Şubelerden yapılacak işlemler için bankaya gidecek olan vatandaşlar, 1 Ocak 2018 Pazartesi günü bankaların hizmet verip veremeyeceğini sorgulamaya başladı.

1 Ocak 2018 Pazartesi günü resmi tatildir ve bu günde okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı zamanda 1 Ocak 2018 Pazartesi günü yapılacak olan EFT gibi işlemler de bir sonraki mesai gününde işleme koyulacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Ocak Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

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