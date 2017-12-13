1 Ocak (Yılbaşı) tatil mi? 2018 resmi tatiller

1 Ocak 2018 tatil mi? Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak tarihinin resmi olarak tatil olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor. Geçen sene Pazar gününe denk gelen 1 Ocak resmi tatil ilan edilememişti. Yılbaşı tatil mi sorusunun cevabı ve 2018 yılı resmi tatilleri için haberimize buyurunuz.

1 OCAK (YILBAŞI) TATİL Mİ?

Bu yıl 01 Ocak 2018 tarihi pazartesi gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün izin yapmış olacak.

01 Ocak pazartesi günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

1 Ocak

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