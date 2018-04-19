1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geleneksel ve modern tıbbın birbirinin alternatifi olmadığını ve insanlığın hizmetine sunulması gerektiğini belirterek, "Biz inanıyor ve biliyoruz ki her derdin bir devası vardır ve onu aramak bulmak bizim görevimizdir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını merdiven altı uygulamalar olmaktan çıkarmak için elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz. Hem halkımızın sağlığı açısından hem de geleneksel tıpla ilgili istismarların son bulması ve algının düzenlenmesi bakımından bu mutlaka gereklidir" dedi.

AA'nın haberine göre; Bakan Demircan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu "Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı" sloganıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Demircan, kongreye olan ilginin, sağlığa ve geleneksel ve tamamlayıcı tıbba olan öneminin göstergesi olduğunu söyledi.

İnsanoğlunun yer yüzüne geldiği günden beri, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Demircan, "Pek tabiidir ki bu sorunlara çareler aradılar, tedavi yöntemleri geliştirdiler. Bu gayretler değişik coğrafyalarda çeşitli uygulama örnekleri ortaya çıkardı. Bu zengin birikim nesilden nesile bir miras olarak intikal etti" diye konuştu.

Demircan, bilimde sağlanan gelişmelerin insanlığı modern tıbba ulaştırdığını ifade ederek, hastalıklar ve onlara karşı yapılan mücadelenin de birbirine paralel olarak arttığını anlattı.

"BUNDAN SONRAKİ DÖNEM İKİSİNDE DE YARARLANMA DÖNEMİDİR"

Modern tıbbın yanında geleneksel tıbbı da birlikte ele almak gerektiğini vurgulayan Demircan, şunları kaydetti: "Bundan sonraki dönem bilimin ışığında ikisinden de yararlanma dönemidir. Yani geleneksel tıp bir dönem, tarihte insanlığa büyük hizmetler sağladı ve peşinden konvansiyonel modern tıp devreye girdi. Ama artık bundan sonra ikisini birleştirme ve ikisinin de sunduğu imkanlardan insanlığı yararlandırma dönemine giriyoruz.

Geleneksel tıp; modern tıbbın alternatifi değildir, onun yerine geçme iddiasında değildir. Zaten birbirlerinin alternatifi olmamalı, onlar birbirlerini tamamlıyor, zaten o nedenle bu ad verilmiş; 'tamamlayıcı tıp'. Geleneksel tıp uygulamalarında kullanılan ürünler, bilimin laboratuvarlarında da mutlaka masaya yatırılmalı. Geleneksel tıbbın sunmuş olduğu geçmişe ait birikimi biz bilimin ışığı altında masada değerlendirip geleceğe ve kendimize hizmet ettirmeliyiz. Geleneksel olanı, moderni; hepsi insanlığın mirasıdır, birbirinin alternatifi değildir, insanlığın hizmetine sunulmalıdır. Biz inanıyor ve biliyoruz ki her derdin bir devası vardır ve onu aramak bulmak bizim görevimizdir."

Demircan, Anadolu'nun geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda kadim medeniyetlerin harman olduğu, İbn-i Sinaların, Hipokratların, zengin bir birikimin bulunduğu bir coğrafya olduğuna işaret ederek, kongrenin paydaşlarından olan Dünya Sağlık Örgütü'nün de geleneksel ve tamamlayıcı tıbba önem verdiğini söyledi.

Bakanlık olarak yaptıkları mevzuat düzenlemelerinde geleneksel tıp uygulamalarını sağlık sistemine entegre ettiklerini belirten Demircan, şöyle devam etti: "Uygulama ve uygulayıcı boyutuyla standartlar oluşturduk ve o standartları geliştirmek için takip ediyoruz ve geliştirmeye devam ediyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını merdiven altı uygulamalar olmaktan çıkarmak için elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz. Hem halkımızın sağlığı açısından hem de geleneksel tıpla ilgili istismarların son bulması ve algının düzenlenmesi bakımından bu mutlaka gereklidir. Türkiye entegrasyon ve standardizasyon açısından örnek bir değerlendirme kaydetmiş bulunmaktadır."

Bakan Demircan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunun uluslararası katılımla bu toplantıda bilimsel temelde ele alınacağını aktararak, "Kongreyi ve kongreden çıkacak bilimsel sonuçları gelecekte yolumuzu aydınlatması bakımından önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Hanımefendinin onursal başkanlığında gerçekleşmekte olan bu kongrede Anadolu tıbbının dünyaya tanıtımı da yapılacak ve Anadolu tıbbının dünyanın hizmetine sunulması için çalışılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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