Bu yıl birincisi gerçekleştirilen 1.Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali 11 Mayıs Cuma günü sona erdi. 5 gün boyunca panel, senaryo ve sinema atölyeleri ve ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştiği festivalde; Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde yer alan 32 kısa film yarıştı. Dereceye giren Fabrika, Yolcu ve Korkuluk filmlerinin sahiplerine para ödülü verildi.

Yaşam Boyu Onur Ödül’ünü AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı ve Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay’ın elinden alan Fatoş Güney, “Özellikle bu topraklarda bu ödülü almak çok anlamlı ve çok onur verici. Çünkü Yılmaz Güney de bu toprakların çocuğuydu. Dolayısıyla ömrü boyunca bu coğrafyadan, yaşadıklarından ve tanıklıklarından yola çıkarak filmler yaptı. Dünyaca tanınan Sürü filmi de Siirt’in Pervari ilçesinde çekildi. Bu ödülü onuruyla yaşayan herkes ve onuru adına hiçbir zaman taviz vermemiş olan eşim Yılmaz Güney adına alıyorum.” dedi.

SANAT İNSANLARI BİRLEŞTİRİYOR

Kapanış töreninde sahne alan Kalben, “Yağmurlu havasına rağmen Siirt’in sıcakkanlı karşılamasını, birbirinden güzel yemeklerini, dolaştığımız kesimlerini çok beğendim” dedi. Sanata, kültüre adanan festivallerin çoğalmasını dileyen Kalben, “İnsanlar birbirlerini sinemayla, resimle, fotoğrafla, heykelle buldukça savaşlar azalacak ve insanlar arasında hiçbir fark olmadığını, özünde aynı topraktan geldiğini görecek. Bunu anlayabilmek için daha fazla sanatsal aktiviteyle bir araya gelmemiz gerekir. Siirt için de uluslararası kısa film festival yolculuğunun ilk durağında bizler vardık daha nice durağı olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sinan Çetin’in de yer aldığı törende ayrıca Cengiz Bozkurt, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Mehmet Ali Kaptanlar, Doğaç Yıldız, Yasemin Öztürk, Müge Uyar ve Tolga Ortancıl’a teşekkür plaketi verildi.