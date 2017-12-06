1 yıl 11 ay sonra ilk domates

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 2015'in Kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Türk domatesinin ithalatı yasaklandı. İki ülke liderinin görüşmeleri neticesinde Eylül 2016'dan itibaren turizm, ithalat ve ihracatta ilişkilerin düzeltilmeye başlandığı Rusya ile masadaki en önemli başlıklardan birini oluşturan domates ihracatında Antalya, yaklaşık iki yıl sonra Rusya'ya ilk ürünü gönderdi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya yasağı nedeniyle son iki yıldır domates üretiminde yüzde 20'ye yakın azalmanın da olduğu Türkiye'nin kış döneminde en büyük domates üretim merkezi Antalya'da, 1 yıl 11 ay sonra Rusya'ya ilk domates Manavgat'tan gitti. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, ilk ihracatı 2 Aralık Cumartesi günü Manavgat merkezli Süral Tarım firması gerçekleştirdi. Yaklaşık iki yıllık yasak sonrası gönderilen ilk domates ihracatından da 50 bin 526 dolar gelir elde edildi.
LİSTEYE 40'INCI SIRADA GERİ DÖNDÜ
2016'ya kadar Antalya'nın domates ihracatında milyonlarca dolar rakamlarıyla her yıl en çok domates ihracatı yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya, iki yıldır listeye giremedi. 2 Aralık günü yapılan ihracatla Rusya, en çok ihracat yapılan ülkeler arasına 40'ıncı sırada geri döndü.
TEK BAŞINA 115 MİLYON DOLARDI
2016 ve bu yılın kasım ayına kadarki dönemde domatese ihracat yasağı uygulayan Rusya, 2015 yılında sadece Antalya'dan yaklaşık 115 milyon dolarlık domates ithalatı gerçekleştirdi. Antalya'nın domates ihracatı toplamı 2014 yılında 182 milyon dolar, 2015 yılında ise 167 milyon dolara kadar yükseldi. Rusya'nın ihracat yasağı nedeniyle, geçen yıl 1 Ocak- 4 Aralık tarihleri arasında toplam ihracat 78.8 milyon dolara gerilerken, bu yıl aynı dönemde 2016'ya göre yüzde 23 artış göstererek 97 milyon 179 bin dolara ulaştı.
EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
Bu yılın 11 aylık dönemindeki domates ihracatı verilerine göre en yüksek ihracat, geçen yıla göre yüzde 29 artışla 21 milyon 821 bin dolar olarak Beyaz Rusya'ya yapıldı. İkinci sırada yüzde 53 artışla 20 milyon 231 bin dolar ihracatla Romanya yer aldı. Üçüncü sıradaki Bulgaristan'a ise yüzde 43 artışla 10 milyon 921 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleşti. 1 milyon dolar ve üzerinde en çok domates gönderilen diğer ülkeler şöyle sıralandı;
Ukrayna 8 milyon 455 bin dolar, Almanya 4 milyon 920 bin dolar, Polonya 3 milyon 203 bin dolar, Moldova 3 milyon 98 bin dolar, Irak 3 milyon 53 bin dolar, İsrail 2 milyon 731 bin dolar, Makedonya 1 milyon 916 bin dolar, Gürcistan 1 milyon 883 bin dolar, Bosna Hersek 1 milyon 745 bin dolar, Hollanda 1 milyon 681 bin dolar, Litvanya 1 milyon 623 bin dolar.
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