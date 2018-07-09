1997 dvd kiralama şirketi olarak kurulan ancak sonrasında online içerik platformuna dönüşerek küresel bir dev haline gelen Netflix dünyanın en büyük video eğlence kaynağı olma yolunda bir adım daha atıyor.

Ekim 2017'de, bu yıl orijinal içerik üretmek için 8 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilen Netflix, bu tutarı 13 milyar dolara çıkardı. Netflix, geçen yıl aynı kalem için 6.3 milyar dolar harcamıştı. Goldman Sachs, 2022 yılında bu yatırımın 23 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ediyor.

Rakipleri CBS ve Game of Thrones'un sahibi HBO ise geçen yıl sırasıyla 4 ve 2.5 milyar dolar harcamıştı.

The Economist verilerine göre Netflix bu yıl 82 film çekecek. Bu sayı 33 filme imza atacak Warner Bros ve Disney gibi devlerin iki katından fazla.

Araştırmalara göre, televizyonda video içerik izlemenin en popüler şekli Netflix olarak öne çıkıyor. 2500 kişilik araştırmada kullanıcıların yüzde 27'si video içerik izlemek için Netflix'i kullandığını belirtirken, kablolu yayın diyenler yüzde 20, genişbant televizyon diyenler yüzde 18 ve Youtube diyenler yüzde 11 oldu.

18-35 aralığında ise Netflix'in oranı yüzde 40'a kadar çıkıyor. Şirketin ABD içerisinde 57 milyon, ABD dışında ise 124 milyon abonesi bulunuyor.