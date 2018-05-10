Dünyanın en çok konuşulan dizilerinden “Game of Thrones” (Tahtların Oyunu) dizisinde “Daenerys Targaryen” rolünü üstlenen İngiliz oyuncu Emilia Clarke’ın 2017’de dizi ve reklamlardan 4 milyon dolar kazandığı açıklandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; böylece toplam serveti 6.7 milyon dolara ulaşan 31 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon da servetini artırması bekleniyor. Çünkü gelecek yıl yayınlanacak olan dizinin, sekizinci ve son sezonu Clarke’ın canlandırdığı “Ejderhaların Anası” karakterinin çevresinde gelişecek.