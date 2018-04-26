Esra Çoruh, HT Cumartesi'de yaz gardırobu için tavsiyeleri kaleme aldı. Hafif, rengârenk, özgür giyindiğimiz yaz aylarına hazırlık için kışlıklar yavaş yavaş kaldırılırken; ince ve renkli kıfayetler gardıroplara yerleşmeye başladı. Yaşasın yaz!

İlkbahar-yaz koleksiyonları birbirini takip eden ayrıntılarla dolu. Yaz sezonunun belli başlı parçaları, sezon trendlerine göre farklı formlara bürünüyor. Yaz gardırobu oluşturmak kolay olduğu kadar pratik de. Desenleri, renkleri, klasikleri ve yenileri tarzınıza uygun şekilde özgürce karıştırabilirsiniz. Klasik, sade parçalarla, doğru aksesuarlarla ve yeni eklemelerle yaz gardırobunuzu eğlenceli hale getirebilirsiniz. Eğer tarzınızda değişiklik yapmak istiyorsanız, yaz mevsimi bunun için çok uygundur. Farklı renkler, desenler ve formlarla hiç olmadığınız kadar özgür olabilirsiniz. Yaz gardırobunuzda bulunması gereken olmazsa olmaz parçaları unutmayın yeter...

GEREKSİZ ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI NASIL ÖNLENİR?

1. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Yazın olmazsa olmaz aksesuvarlarından güneş gözlüğü, yaz kıyafetlerini mükemmel tamamlıyor. Rengârenk çerçeveler ve klasik modeller her zevke hitap ediyor.

YÜZ ŞEKLİNE GÖRE GÖZLÜK NASIL SEÇİLİR?

2. PLATFORM SANDALET

Yazın vazgeçilmezi olan sandaletler, platform topuklarla daha seksi görünüyor. Platformun cazibesi, bu yaz espadril modellerde de karşımıza çıkıyor. Kıyafetlerinizi şık sandaletlerle tamamlamak istiyorsanız trendi modellere yatırım yapın.

3. TULUM

Gardırobun demirbaş parçaları haline gelen tulumlar, çok daha iddialı. Bilekte daralan harem modelinin yanı sıra şort kesimi de göz kamaştırıyor. İpek ve saten şort tulumlar, sezonun en trendi parçalarından. Toprak tonları, etnik desenler ve doğa motifleri tulumlara bohem bir hava kazandırıyor.

4. TEK PARÇA MAYO

Bu yaz plaj modasını tek parça mayolar belirliyor. Retro kesimler, trendi detaylar, 50’leri yansıtan pin-up modeller... Plaj modasında geri kalmak istemiyorsanız kendinize uygun mayoyu şimdiden araştırmaya başlayın.

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5. RENKLİ FULAR

Beyaz tişörtleri, dekolteli bluzları ve yaz elbiselerini mükemmel tamamlayan fularlar, çizgili desenler ve rengârenk ipek kumaşlarla göz kamaştırıyor. Fularlara yatırım yapmakta fayda var.

6. KANVAS ÇANTA

Kanvas çantaların modası asla geçmez. Yaz için en uygun modellerdir, çünkü plaj dışında da kullanabilirsiniz. Yazın deri çantalar yerine rahat taşınan hafif ve şık kanvas modelleri tercih edin.

7. BÜYÜK ŞAPKA

Büyük şapkalar hem sizi güneşten koruyor, hem de çok şık ve hanım hanımcık bir görünüm kazandırıyor. Siyah ya da kahve tonlarındaki büyük hasır şapkalar, trend aksesuarları arasında.

8. MAKSİ ELBİSE

Yaz aylarının olmazsa olmaz parçalarından maxi elbiseler, yeni sezonda uçuşan kumaşları ve iddialı desenleriyle vitrinleri süslüyor. Hem sandaletlerle hem de dolgu topuklu ayakkabılarla çok şık kombinlenen maxi elbiselere yatırım yapmaktan kaçmayın.

9. KISACIK ŞORT

Şortlar giderek kısalıyor, yüksek belli kesimler ön plana çıkıyor ve ipeksi kumaşlar şortlarda romantik bir hava estiriyor. Bermuda kesimler, klasik formlar ve incecik kumaşlar göz kamaştırıyor.

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10. KANVAS SNEAKER

Parmakarası terliklere alternatif olan kanvas sneaker’lar çok moda. Plajda mayoyla, günlük hayatta jean’lerle çok rahat kombine edebilirsiniz. Ayrıca tekne için de çok uygun.

AKSESUARLAR ÇOK İDDİALI

Yaz aksesuarları renkli, kocaman ve iddialı. Büyük ve gösterişli kolyeler, kalın kelepçeler ve kokteyl yüzükler favori modeller arasında. Yaz gardırobunuzu oluştururken aksesuarlara yatırım yapmayı ihmal etmeyin.

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BÜTÇENİZE UYGUN YAZ ÇÖZÜMLERİ

“Bütçem kısıtlı ama yine de trendi görünmek istiyorum” diyorsanız, size verdiğimiz ipuçlarına göz atın...

- Açık ve canlı renklerdeki kıyafetlerinizi, gardırobunuzun en görünen bölümüne yerleştirin. Siyah ve gri tonlarındaki klasik parçalarla, renkli parçaları birlikte kombinleyin.

- Beyaz tişörtlerinize zımba ve dantel detaylarıyla modifiyeler yapın.

- Giymediğiniz jean’leri kesip şort yapabilirsiniz. Aşınmış, yırtık bir görünüm için makas ve jilet size yardımcı olabilir.

- Küçük zımbalar, fermuar ve zincirlerle jean ceketlerinize, bluzlarınıza hatta çanta ve ayakkabılarınıza trendi ayrıntılar katabilirsiniz.