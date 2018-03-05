Fransa’da “Kendin yap” türü belgeselleri ile tanınan Benjamin Carle (30), sebzeli ve ton balıklı bir sandviçi 10 ayda yaptı. Gazete Habertürk'teki habere göre; Carl, sandviçteki ekmek, zeytinyağı, tuz, domates, turp, soğan, enginar, sarımsak, yeşil biber, ton balığı, yumurta ve fesleğeni tek tek yetiştirdi. Önce ekmeğin buğdayını ekti. Bu sırada belini incitti. Ardından zeytin toplayıp onları ezerken elleri parçalandı.

Sebzelerini Paris’teki dairesinin terasında büyüttü. Aynı terasa yumurta için küçük bir kümes inşa etti. Tuzu ise deniz suyunu kaynatıp elde etti. Ancak Carle, en çok 65 kilogramlık bir ton balığını yakalarken zorlandı. Deniz tutan Carle, günlerce kendine gelemedi. Bütün malzemeyi hazırlayınca ekmeğini de kendisi yapan Carle, 10 ay sonunda hazır olan sandviçin hayatında yediği en güzel yemek olduğunu söyledi.

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