Anne, 10 aylık bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 28 yaşındaki Derya Kurtuluş, 10 aylık kızı Beren ile birlikte yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yakınlarını ziyarete giden Derya Kurtuluş, Çorlu'daki evine dönmek üzere trene bindi. Kurtuluş ve kızı Beren'in bulunduğu, 12703 No'lu yolcu treninin 5 vagonu, raydan çıkarak, devrildi.

Kazada, Derya Kurtuluş, kızı ile birlikte yaşamını yitirdi. Derya Kurtuluş'un 3 yaşında 'Kemal' adında bir oğlunun bulunduğu, eşi Melih Kurtuluş'un Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalıştığı belirtildi. Anne ile kızının cenazesinin bugün Çorlu Garaj Camii'nde ikindi namazının ardından Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı baba kızının tabutunu kimseye bırakmadı.