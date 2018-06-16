10 bin gönüllü ile oylar korunacak

Sandığa sahip çık’ sloganıyla hareket eden Oy ve Ötesi grubu Ege Bölgesi’nde 10 bine yakın gönüllü müşahitle 24 Haziran’daki seçimlerde sandık başlarında nöbet tutacak. 2014’te ‘seçimlerde şaibe var’ algısını ortadan kaldırmak için kurulan oluşumda her siyasi parti ve görüşten öğrenci, doktor, avukat, işçi ve emeklilerinden oluşan sandık koruyucuları oyların sayılmasında gözlemcilik yapacak.

HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberine göre, Oy ve Ötesi Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Melek Demir, “Gönüllülerimizin çoğu kadın olmakla birlikte, her yaş ve meslek grubundan büyük oranda 26-45 yaş arasında olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye genelinde 200 bin gönüllünün 10 bini Ege Bölgesi’nden. İzmir sandığa sahip çıkmak için adeta seferber oldu. Herkesi gönüllü müşahit olmaya davet ediyoruz. Bizim grubumuzda siyasi görüşü ne olursa olsun, 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyle, emekli bir bankacı bir arada aynı amaç için şevkle çalışıyor. Biz tarafsız bir şekilde her partiden kişiyi kabul ediyor ve yaklaşıyoruz. Para almadan sandık başlarında görev yapacak görevlilerimizin tek amacı bilinçli oy vermek ve sandığa sahip çıkmak” dedi.

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