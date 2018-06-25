Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçtiğimiz Mayıs Ayı'nda gençlere 10 bin lira kurs desteği müjdesi verdi.

24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti zaferle çıktı. Seçim sonuçlarının ardından gençler, 10 bin lira yardım ücreti ne zaman verilecek? sorusunun cevabını araştırıyor.

10 BİN LİRA YARDIM ÜCRETİ NE ZAMAN VERİLECEK?

10 bin lira yardım ücreti ne zaman verilecek? sorusunun cevabı Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasında gizli. Bakan Sarıeroğlu gençlere müjde verirken aynı zamanda da 10 bin lira yardım ücreti ne zaman verilecek sorsunun cevabını da verdi. 10 bin lira yardım ücreti Temmuz ayından itibaren İŞKUR aracılığıyla verilmeye başlanacak.

İşte Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması:

Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah Temmuz ayından itibaren.