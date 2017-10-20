Türk Hava Yolları'nın Ankara-İstanbul uçağında rahatsızlanan oyuncu Seren Fosforoğlu Öztürk'e ilk müdahaleyi 10 bin metre yükseklikte doktor da olan uçakta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya yaptı.Fosforoğlu instagram hesabından da Kaya'ya teşekkür etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, TK2175 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a gelecek Boeing 777 tipi uçağı perşembe günü saat 22:12'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Bu sırada yolcu olarak bulunan ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun kızı olan oyuncu Seren Fosforoğlu Öztürk rahatsızlandı.Uçakta Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi doktor olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya yaptı. Bakan Kaya'nın müdahale ettiği anlar uçakta bulunan Ak Parti Genel Merkez Gençlik kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı M.Talha Yıldırım,tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

INSTAGRAMDAN DA TEŞEKKÜR ETTİ

Seren Fosforoğlu Öztürk instagram hesabından konuyu anlattı,"Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın @drbetulsayanvardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Ayrıca Türk Hava Yolları çalışanlarına ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma özellikle beni yalnız bırakmayan @bebeimgeliyor Esra'ya teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor iyiyim merak edilecek birşey yok."