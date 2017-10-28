İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde ‘tülbentin içinde koydukları sahte 10 bin TL ile vatandaşları dolandıran’ bir şebekeye yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yapılan çalışmalarda, şebekenin önce bir tülbentin içine sahte 10 bin TL koyarak sokakta gözlerine kestirdikleri daha çok yaşlı kişilere yaklaştığı ve “Bu para vefat eden dedemizden kaldı. Hocaya okuttuktan sonra hayır olarak dağıtmamızı vasiyet etti. Çevrenizde ihtiyacı olanlar varsa verir misiniz?” dediği öğrenildi.

Polis, tülbentin içindeki 10 bin TL’yi gören ancak sahte olduğunu anlamayan vatandaşların bunu hemen kabul ettiğini tespit etti. Dolandırıcıların, güven verdikleri bu kişilere daha sonra “Şu karşıdaki apartmanda mevlit okutacağız. Ondan sonra paraları vereceğiz. Siz de evdeki altın ve ziynet eşyanızı tülbentin içine koyun, sizin de altın ve ziynet eşyalarınıza hoca okusun” dediği belirlendi. Buna kanan vatandaşların evlerindeki altın ve ziynet eşyalarını sahte para dolu tülbentin içine koyarak dolandırıcılara teslim ettikleri ifade edildi.

HİLEYİ 1 HAFTADA ANLADILAR

Ekipler, dolandırıcıların girdikleri apartmandan tülbentin içindeki tüm ziynet eşyalarını aldıktan 30 dakika sonra çıktıklarını ve vatandaşlara “Mevlidi okuyan hoca ‘Tülbenti 1 hafta sonra açıp paraları dağıtsın. Dağıtırken de ölen kişiye dua etsinler’ dedi” diyerek kayıplara karıştıklarını tespit etti. 1 hafta sonra tülbenti açan vatandaşlar, dolandırıldıklarını görünce polise başvurdu.

3 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Bu yöntemle 27 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 2’si kadın 4 kişilik şebekeye yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda, çetenin kadın üyeleri M.S. ve E.S. ile birlikte S.A. isimli kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı- nan 3 kişinin evlerinde yapılan aramalarda, sahte paraların yanı sıra 2 altın küpe, 2 altın yüzük, altın kolye, 3 adet altın bilezik ve 3 bin TL ele geçirildi. 27 kişiyi toplam 135 bin TL dolandıran tülbent çetesinin gözaltına alınan 3 üyesi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bir kişi aranırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.