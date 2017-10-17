10 bin üniversite öğrencisine burs verdi

Hayırsever eğitimci, bürokrat ve işadamları tarafından 2005 yılında kurulan ÇESİAD, Çorum’un tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlamak, Çorumlu olup İstanbul’da eğitim öğretim hayatına devam eden öğrencilere maddi manevi destek olmak, onların misyon ve vizyonlarını geliştirmek, farklı ufuklar açmak, kültür sanat alanında bilgili, sosyal hayatlarında aktif ve kendine güvenen, başarılı, vatanına ve milletine sağdık bireyler yetiştirmeyi kendisine vazife edinmiş bir dernek.

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 10 bin üniversite öğrencisine 5 milyon liradan fazla burs desteğinde bulunan dernek, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 350 öğrenciye burs veriyor.

Özellikle bu bursları aile kahvaltılarında dağıtıp öğrencilerin hem birbirleriyle tanışıp kaynaşmasına, İstanbul gibi mega bir şehirde birbirlerine destek olmaları için samimiyet ortamının kurulmasına ve kahvaltılara gelen alanında uzman eğitimci, sanayici, işadamı, bürokrat, sanat ve spor camiasının tanıdık simaları ile tüm hemşerileri bir araya toplamaya ve bu kişilerin bilgi birikimlerini öğrencilere aktararak onların hem eğitim hayatlarında hem de sonrasında gerek staj gerek iş imkanları sağlanması için yardımcı olmak amacıyla çalışıyor.

13 ADET KÜTÜPHANE



ÇESİAD İstanbul’da okuyan Çorumlu üniversite öğrencilerine verdiği desteğin yanında ülkenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu süreçte ihtiyaç sahibi köy okullarına Z tipi, içerisinde kitapları, çalışma masaları ve bilgisayarlar olmak üzere tam teşekküllü 13 adet kütüphane kurdu. Sene içerisinde sosyal sorumluluk projelerine katılan dernek üyeleri, “Sen de katıl sokaklar ısınsın” projesi ile kullanılmayan eşyaları ihtiyaç sahipleriyle ve mültecilerle buluşturdu.

“Kapak Olsun!” projesi kapsamında ise mavi kapak toplama işlemini gerçekleştirip sayısız engelli arabasını ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

DİLEK BALONU İLE ÖĞRENCİLERE ÇİFTE BAYRAM

ÇESİAD, 2016 senesinde Sungurlunun Demirşeyh taşımalı bölge ilkokuluna “Dilek Balonu” isimli bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında yaklaşık 100 öğrencinin dilekleri mektuplara yazıldı ve her bir öğrenci yazdığı mektupları balonlar eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okula giderek öğrencilere istedikleri dilekleri bir törenle teslim ederek çocuklara çifte bayram yaşattı.

2017 senesinde ise “ÇESİAD Ecdadın İzinde” mottosuyla yola çıkarak öğrencilerin geçmişte bizim olan ve halen bizden izler barındıran toprakları görme fırsatı oluşturdu. 10 gün boyunca, profesyonel rehberler eşliğinde 5 ülke 22 şehir gezildi ve oraların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi. Birçok öğrenciye ilk defa yurtdışına çıkma fırsatı tanıyan bu proje ÇESİAD’ın en çok ses getiren projesi oldu.

Yine Tikayla beraber sayısız öğrenciyi yurt dışına gönderen dernek, her yıl Çorum tanıtım gezisi altında Hattuşa Boğazkale Alacahöyük Şapinova İncesu kanyonu ve tarihi bin yıllara dayanan Hititlere geziler düzenleyip kamuoyuna anlatarak Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulundu. Çorumdaki lise son sınıf öğrencilerini İstanbula getirip bir hafta misafir ederek üniversiteleri gezdirip onların vizyonuna katkıda bulundu.

HEDEF BURSİYER SAYISINI ARTIRMAK

ÇESİAD açıklamasında, "Öğrenci ve hemşehrilerimize sayısız Çanakkale şehitliği ve Sarıkamış gezileri düzenleyip anma programları yapıldı. Çıkarttığımız aylık dergilerde her ay bir ilçemizi tanıttık. Ramazan aylarında İstanbulun çeşitli ilçelerinde stand açarak bir ay boyunca kendi ilini tanıtmıştır." denildi.

Her yeni eğitim öğretim döneminde bir öncekinden fazla bursiyer öğrenci sayısına ulaşmayı hedefleyen ve her sene daha ses getirecek projeler geliştirmek üzere çalışmalarda bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği çeşitli platformlarda Çorum ve Çorumlunun sorunlarını da dile getirerek memleketin gelişmesi için kobilere ve iş adamlarına istihdamı artırmak için sayısız panel düzenledi. Ayrıca Amerikan Türk Ticaret Odası Başkanı ile ÇESİAD arasında protokol imzalandı.

ÇESİAD olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminin açılışını Üsküdar Belediyesi'nin Valide Sultan isimli gemisinde gerçekleştirdik.Boğaz'da muhteşem bir gezi yaparak misafirlerimize unutulmaz bir akşam sunduk.Gemide bir hayli coşkulu kalabalık vardı.İki katlı 500 kişilik gemi doldu taştı.Misafirlerimiz arasında öğrencilerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra birçok akademisyen , iş adamı , siyasetçi ve bürokrat yer aldı.Bizleri yalnız bırakmayarak programımıza teşrif eden ve bizleri onurlandıran herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.Ayrıca bu fırsatı bizlere sunan Üsküdar Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz