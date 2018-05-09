Dolarda bir süredir devam eden yüksek seyir, dün ABD Başkanı Trump'tan gelen 'İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyoruz' açıklaması ile yeni zirvelere ulaştı. Gece uluslararası piyasalarda 4.33 TL'ye ulaşan dolar sabahki işlemlere de 4.32-4.33 TL aralığından başladı.

Ancak döviz üzerindeki stres doları saat 10.00 itibariyle 4.37 TL'nin üzerine çıkardı. Bu seviyeden sonra Merkez Bankası'dan yükselişe karşı olarak TL döviz depo ihale tutarının 1.25 milyar liradan 1.5 milyar dolara çıkarılması yönünde bir hamle geldi. Bu hamle ile yükseliş dururken dolar kuru 4.34 TL'de dengelendi.

Hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını Beştepe'de toplayacağına ilişkin haberle birlikte kurda hızlı bir düşüş görüldü. Dolar dakikalar içerisinde 4.28 TL'li seviyelere geri döndü.

Dolar sadece 10 dakika içerisinde 6 kuruş birden gerilemiş oldu.

Dolar saat 11.30 itibariyle ise 4.2782 TL'den el değiştirirken, euro 5.0681 lira oldu.