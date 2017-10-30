Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılında, öğrenciler, 10 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılı olan 10 Kasım'da okullar tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'ın tatil olmaması nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime devam edilmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına sayılı günler kala öğrenciler "bu yıl 10 Kasım tatil olur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Fakat, 10 Kasım resmi tatil olmadığı için bu yıl da 10 Kasım günü okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek.

10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI (10 KASIM 1938)

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

10 KASIM ŞİİRLERİ

İzindeyiz

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 79 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları



Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

Atatürk

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.



Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.



Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.



Birkan Soylu

MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI

Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

Bir 1O Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği...



Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

"Ne Mutlu Türküm Diyene."



Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

"Övün, Çalış, Güven."



F. Hüsnü DAĞLARCA

10 Kasım

10 Kasım 1938,

Günlerden Perşembe.

Atatürk'üm ölmüş,

Saat dokuzu beş geçe.



Çökmüş bir matem havası,

Milletimin üstüne,

Gözyaşları sel olmuş

Akmış Marmara Denizi'ne



Herkes akın akın,

Dolmabahçe'ye koşmuş,

Büyük kurtarıcı artık,

Aramızdan ayrılmış.



Atatürk'süz yaşamak,

Çok zor gelse de millete,

Kalplerde yaşatılmış,

O veciz sözleriyle.



Emanet etmiş bizlere,

Kurduğu cumhuriyeti.

Var oldukça bu dünya,

Bilmeliyiz kıymetini.



Birkan Soylu

10 kasım

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü