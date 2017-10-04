10 Kasım’a özel Selanik turu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde TCDD Taşımacılık A.Ş.-Raytur işbirliğiyle özel yataklı trenle Selanik turu düzenlenecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Selanik’in yanı sıra Kavala’nın da gezileceği 3 gece 4 günlük turun, 8 Kasım’da İstanbul Ispartakule İstasyonu’ndan başlayacağı, 11 Kasım’da yine aynı istasyonda sona ereceği kaydedildi. İki kişilik odada kişi başı 650 Euro olarak belirlenen tur ücretinin, özel tren bedelini, 4 veya 5 yıldızlı otelde 1 gece konaklamayı, sabah kahvaltısını, öğlen ve akşam yemeklerini, rehberlik hizmetlerini, seyahat sigortasını içerdiğine işaret edilen açıklamada, “Tur, sadece seyahat değil, tren yolculuğunun da keyfini yaşama imkânı sunuyor” denildi.