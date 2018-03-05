Amazon.com’un sahibi Jeff Bezos’un firmasının bir tanıtımında kullandığı Method-2 adındaki dev robot hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Amerikan CNBC Televizyonu tarafından tanıtılan robot, Güney Koreli Hankook Mirae Technology tarafından geliştirildi. Bir insan tarafından gelişmiş kumanda teknikleriyle yönetilen robot, 4 metre boyunda ve 1.6 ton ağırlığında. Öte yandan Method-2, parmaklarını insan gibi kullanabiliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre firma, 100 milyon dolara mal olan robotun askeri amaçla geliştirilmediğini belirtiyor.