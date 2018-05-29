10 milyon liralık yeni havuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kuracağı yarı olimpik yüzme havuzu için çıktığı yapım ihalesini tamamladı. 10 istekli firmanın teklif verdiği açık ihaleyi EA Harita İnşaat Mühendislik Mimarlık Turizm Danışmanlık Madencilik Emlak kazandı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak Bornova yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılacağını duyurdu. Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, fitness salonu ve yüzme havuzundan oluşacak bina, engelli dostu ve çevreye duyarlı olarak tasarlandı. Buz Sporları Salonu’nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilecek projede yer alan yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,5 metre eninde ve 4 metre derinliğinde olacak. Havuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Ragbisi Takımı’nın da antrenmanlarına ve maçlara ev sahipliği yapacak. Gece bir mücevher gibi parlayacak olan bina cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacak. Çatısında yer alan güneş panelleri ile enerji tasarrufu sağlanacak.

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