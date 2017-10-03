10 oyuncu milli takımlarda!

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına eksik başladı.



Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve hafif tempolu koşu yapıldı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı oyuncular, ardından yine dinamik ve teknik koşuyla antrenmana devam etti. Antrenmanın bir sonraki bölümünde teknik pas çalışması gerçekleştirilirken dar alandaki çift kale maçla akşam idmanı tamamlandı.



Çalışmaya Türkiye A Milli Takımı'ndan davet alan Serdar Aziz, Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan, Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Fernando Muslera, İsviçre Milli Takımı'nda yer alan Eren Derdiyok, Fas Milli Takımı'nın kampında olan Younes Belhanda, Norveç Milli Takımı kampında bulunan Martin Linnes, Senegal Milli Takımı'na davet edilen Badou Ndiaye, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda bulunan Garry Rodrigues ve Cezayir Milli Takımı'nda yer alan Sofiane Feghouli katılmadı. Milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda, fazla forma şansı bulamayan isimler, kendilerini daha net gösterme fırsatı buldu.



Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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