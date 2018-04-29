Edirne'de jandarma ekipleri, çok sayıda arama kaydı bulunan ve "oltalama" adı verilen yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen kişiyi yol kontrolünde yakaladı.

AA'nın haberine göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırdan yasa dışı kaçışları önlemek amacıyla 24 saat esasına göre çalışan kontrol noktalarından Edirne otoban girişinde, 10 ildeki mahkemelerce aranması bulunan 21 yaşındaki Muzaffer Sefa Y. bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü sırasında yakaladı.



OLTALAMA YÖNTEMİ İLE 170 BİNE YAKIN KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

Şüphelinin Hong Kong'da bilgisayar mühendisliği eğitimi aldığı sırada "oltalama" adı verilen sistemi öğrenerek internet sitelerinin benzerini yaptığı ve vatandaşların kredi kartları bilgilerini ele geçirdiği, bu şekilde 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2016'ta tutuklandığı belirtildi.

Tahliyesi sonrası Bursa, Ankara, Sinop, Malatya, Muğla, Yozgat, Kahramanmaraş, İstanbul, Aydın ve Kayseri asliye ve sulh ceza mahkemelerinden aranma kaydı bulunan Muzaffer Sefa Y'nin yasa dışı yoldan Avrupa'ya kaçma girişimi nedeniyle Edirne'ye geldiği değerlendirildi.

Gözaltına alınan Muzaffer Sefa Y, işlemleri sonrası Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüpheli tutuklandı.

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