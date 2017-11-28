10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür, geçen 20 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdil Duru, önce Gelibolu Devlet Hastanesi'ne ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; şeker komasına girdiği belirlenen İdil Duru Gür, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan küçük kız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan İdil Duru, bu sabah yaşamını yitirdi. İdil Duru Gür'ün ölümü, yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
İdil Duru'nun yakınları tarafından alınan cenazesi bugün ikindide Gelibolu'ya getirilip, Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki cenaze törenine Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İdil Duru Gür'ün öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından tabutu bir süre omuzlarda taşınan İdil Duru, Alaeddin Kalfa Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan, arkadaşları İdil Duru Gür'ün okuldaki sırasına çiçek bıraktı.
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