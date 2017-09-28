Adana'da 6. sınıf öğrencisi, iddiaya göre servis şoförü tarafından darp edildi. Aile, çocuklarına darp raporu alarak polise başvurdu.



İHA'nın haberine göre olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Y.S.O. sabah servisle okuluna gitti.



YAKASINDAN TUTUP KENARA FIRLATTI



Okulun önüne geldiğinde servisten inen öğrenci, yolda okula girmek için beklemeye başladı. Bir başka servis sürücüsü, okul önünde yoğunluk olduğundan ilerleyemeyince sinirlenip aracından inerek yol kenarında bekleyen öğrenciyi yakasından tutarak kenara fırlattı. Neye uğradığını şaşıran ve korkan çocuk koşarak okula girdi. Bu durumu kimseye anlatamayan çocuk, akşam servisle evine gitti.



ANNE, OKUL KIYAFETLERİNİ ÇIKARAN OĞLUNUN VÜCUDUNDAKİ YARAYI GÖRDÜ



Annesi çocuğun kıyafetlerini çıkartırken göğsünde yara olduğunu görünce ne olduğunu sordu. Bunun üzerine çocuk başından geçen olayı anlatınca annesi hemen okula ve ardından polise giderek şikayetçi oldu. Okul yönetimi bu olayı hangi servis sürücüsünün yaptığını tespit etmeye çalışırken, polis de şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.



Ailesi, çocukları için Adli Tıp Kurumundan darp raporu aldı. Y.S.O., sürücünün kendisini birden fırlattığını ve çok korktuğunu söyledi.