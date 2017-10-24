Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya sığınan Suriyeli bir çocuk, atık kağıt topladığı el arabasında uyuyakaldı.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir caddede 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed, kağıt topladığı sırada dayanamayıp uyuyakaldı. Kağıt toplayarak aile ekonomisine katkı sağladığı el arabasında, çevredeki bakışlara aldırış etmeden uyuyan çocuk, görenlerin yüreğini sızlattı. Bir süre uyuyan çocuk, uyandıktan sonra tekrardan arabasını alarak atık kağıt toplamaya devam etti.