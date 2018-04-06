Colorado’da yaşayan Casey ile Eugene Saunders çifti, 10 yıl arayla yeniden ikiz bebek sahibi oldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Erkek olan ilk ikizler şimdi 10 yaşında. 10 yıl aradan sonra tekrar ikizleri olan Saunders çiftinin bebekleri bu defa kız oldu. İki kez tek yumurta ikizlerine sahip olmak ise 10 milyonda 1 görülüyor. Ancak şaşkınlık yaratacak bir durum daha sözkonusu... 10 yıl önce doğan ikizler anneleri gibi beyaz iken yeni doğanlar ise tıpkı babaları gibi siyahi doğdu. Mucize olarak açıklanan bu durum 70 binde 1 olasılıkla gerçekleşiyor.

27 yaşındaki anne Casey Saunders, hamileliğinin son iki ayını hastanede geçirdi ve 1 Aralık'ta da bebekleri Maya ve Laia'yı kucaklarına aldılar.

Saunders, doktorunun ikinci kez ikiz bebeklere sahip olacağını söyledikten sonra piyangoda şansını denemesi tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Anne Saunders, bebeklerin 8 hafta erken doğduğu için 4 hafta hastanede tutulduklarını ancak doğumdan sonra herhangi bir komplikasyon yaşamadıklarını söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER