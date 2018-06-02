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Ve geleneğin son fotoğrafı... Mezuniyeti buruk geçen genç kız, bu paylaşımların altına ise şu notu düştü: "Dün lise hayatımın son günüydü. 4 yıl boyunca annemle okulun ilk ve son günlerinde fotoğraf çektim. Ne yazık ki sonuncusunda annem yoktu. Onu kaybettim. Ancak onun beni motive eden gücünü hep yanımda hissettim. Bütün çabalarım, çalışmalarım hep onun için."

YÜZLERCE DESTEK MESAJI GELDİ

Destek mesajları karşısında gözyaşlarını hakim olamayan Twitter kullanıcısı "Nazik sözleriniz benim için çok anlam ifade ediyor. Benim için anlamı büyük! Yorumlarınız beni ağlattı çünkü aramızdaki bağın böyle göründüğünü hiç fark etmemiştim ve böyle olduğu için de çok mutluyum.'' diye konuştu.