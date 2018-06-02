Kızı, kedisi ve köpeği ile 10 yıl boyunca aynı fotoğrafı çekilen Çinli baba Wong, sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Fotoğraflar tüm dünyada viral olurken Çin'de aile fotoğrafı trendi ortaya çıktı.
Tiffany ve babası Wong, 10 yıl önce bir aile geleneğini başlattı... Tiffany, o zamanlar daha bebekti. Spontane çekilen ilk fotoğrafın ardından 5 yıl sonra gelenek düzenli olarak devam etti İşte yıllara göre sevimli ailenin değişimi...
2008
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Umarız sevimli aile bu geleneği yıllar boyunca devam edebilirler!
4 YIL BOYUNCA ANNESİYLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ! SON KARE SİZİ AĞLATABİLİR!
Twitter kullanıcısı @nanatat07 ve annesi, aralarındaki güçlü anne-kız ilişkisini göstermek adına yıllardır birlikte selfie çekiliyor. Ancak ikilinin son fotoğrafı sizi gözyaşlarına boğabilir.
Twitter kullanıcısı @nanatat07 liseden yeni mezun oldu. Genç kız geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, annesiyle 4 yıldır sürdürdükleri keyifli bir geleneğin fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Duygusal tweet sadece birkaç gün içinde 600 bin beğeni ve 113 bin retweet aldı.
İşte geleneğin birinci yılından fotoğraf
Geleneğin birinci yılından bir başka fotoğraf
Geleneğin ikinci yılından fotoğraf
Geleneğin ikinci yılından fotoğraf
Geleneğin üçüncü yılından fotoğraf
Geleneğin üçüncü yılından fotoğraf
Geleneğin dördüncü yılından fotoğraf
Ve geleneğin son fotoğrafı... Mezuniyeti buruk geçen genç kız, bu paylaşımların altına ise şu notu düştü: "Dün lise hayatımın son günüydü. 4 yıl boyunca annemle okulun ilk ve son günlerinde fotoğraf çektim. Ne yazık ki sonuncusunda annem yoktu. Onu kaybettim. Ancak onun beni motive eden gücünü hep yanımda hissettim. Bütün çabalarım, çalışmalarım hep onun için."
YÜZLERCE DESTEK MESAJI GELDİ
Destek mesajları karşısında gözyaşlarını hakim olamayan Twitter kullanıcısı "Nazik sözleriniz benim için çok anlam ifade ediyor. Benim için anlamı büyük! Yorumlarınız beni ağlattı çünkü aramızdaki bağın böyle göründüğünü hiç fark etmemiştim ve böyle olduğu için de çok mutluyum.'' diye konuştu.
GENÇLİK FOTOĞRAFINI TEKRAR CANLANDIRDI
Geçmişte gezdiği ülkelere 30 yıl sonra tekrardan giden bir kadın, aynı ülkelerde, aynı pozlarda fotoğraf çektirdi, ortaya da bu kareler çıktı. İşte maceracı kadının 30 yıl öncesi-30 yıl sonrası projesi....
Strasbourg, Fransa
Heidelberg, Almanya
Cologne, Almanya
Strasbourg, Fransa
Strasbourg, Fransa
Heidelberg, Almanya
Strasbourg, Fransa
Mainz, Almanya
Mainz Almanya
HER BEŞ YILDA BİR AYNI YERDE BULUŞUP FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR
Her şey Santa Barbara, California’da Copco Gölü yakınında 1982’de tatile çıkan arkadaşların fotoğraf çekilmesiyle başladı. Beş yıl sonra aynı yere tatile giden arkadaş grubu yeniden aynı fotoğrafı çektirince ‘bunu neden gelenek haline getirmiyoruz?’ dediler. O tarihten itibaren de her beş yılda bir aynı yerde aynı şekilde fotoğraf çektirdiler.
"Beş Yıllık Fotoğraf Projesi" adı altındaki bu sevimli ve nostaljik çalışmaların kahramanları soldan sağa sıralı şekilde John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson. İşte yıllara göre o değişim...
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2017
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YENİDEN CANLANDIRDILAR!
Kahkahaların atıldığı, oyunların oynandığı, ilginç surat ifadelerinin bolca yer aldığı çocukluk anılarını canlandıran yakınların öncesi ve sonrası fotoğrafları sosyal medyada fenomen olmaya devam ediyor! İşte okuyucularımızdan Sinan Agan'ın Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği fotoğraf...
Bu fotoğraf ise, okuyucularımızdan Gökhan Özkan'ın yine Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği öncesi ve sonrasını anlatan bir kare...
İşte çocukluk fotoğraflarını yeniden canlandırıp paylaşanlar...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.