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10 yıl boyunca aynı pozu verdiler!

02.06.2018 - 13:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çinli bir babanın, kızı, kedisi ve köpeğiyle birlikte 10 yıl boyunca aynı pozu verdiği fotoğraflar sosyal medyada viral oldu. Baba Wong, bu çalışmasıyla internette herkesin dikkatini çekmeyi başardı

  • 1 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    Kızı, kedisi ve köpeği ile 10 yıl boyunca aynı fotoğrafı çekilen Çinli baba Wong, sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Fotoğraflar tüm dünyada viral olurken Çin'de aile fotoğrafı trendi ortaya çıktı.

  • 2 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    Tiffany ve babası Wong, 10 yıl önce bir aile geleneğini başlattı... Tiffany, o zamanlar daha bebekti. Spontane çekilen ilk fotoğrafın ardından 5 yıl sonra gelenek düzenli olarak devam etti İşte yıllara göre sevimli ailenin değişimi...

    2008

     

  • 3 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    2013

     

  • 4 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    2014

     

  • 5 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    2015

     

  • 6 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    2016

     

  • 7 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    2017

     

  • 8 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    2018

  • 9 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    Umarız sevimli aile bu geleneği yıllar boyunca devam edebilirler!

  • 10 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    4 YIL BOYUNCA ANNESİYLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ! SON KARE SİZİ AĞLATABİLİR!

    Twitter kullanıcısı @nanatat07 ve annesi, aralarındaki güçlü anne-kız ilişkisini göstermek adına yıllardır birlikte selfie çekiliyor. Ancak ikilinin son fotoğrafı sizi gözyaşlarına boğabilir. 

     

  • 11 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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    Twitter kullanıcısı @nanatat07 liseden yeni mezun oldu. Genç kız geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, annesiyle 4 yıldır sürdürdükleri keyifli bir geleneğin fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Duygusal tweet sadece birkaç gün içinde 600 bin beğeni ve 113 bin retweet aldı.

    İşte geleneğin birinci yılından fotoğraf

     

  • 12 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    12 | 106

    Geleneğin birinci yılından bir başka fotoğraf

  • 13 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    13 | 106

    Geleneğin ikinci yılından fotoğraf

  • 14 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    14 | 106

    Geleneğin ikinci yılından fotoğraf

  • 15 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    15 | 106

    Geleneğin üçüncü yılından fotoğraf

  • 16 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    16 | 106

    Geleneğin üçüncü yılından fotoğraf

  • 17 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    17 | 106

    Geleneğin dördüncü yılından fotoğraf

  • 18 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    18 | 106

    Ve geleneğin son fotoğrafı... Mezuniyeti buruk geçen genç kız, bu paylaşımların altına ise şu notu düştü: "Dün lise hayatımın son günüydü. 4 yıl boyunca annemle okulun ilk ve son günlerinde fotoğraf çektim. Ne yazık ki sonuncusunda annem yoktu. Onu kaybettim. Ancak onun beni motive eden gücünü hep yanımda hissettim. Bütün çabalarım, çalışmalarım hep onun için."

    YÜZLERCE DESTEK MESAJI GELDİ

    Destek mesajları karşısında gözyaşlarını hakim olamayan Twitter kullanıcısı "Nazik sözleriniz benim için çok anlam ifade ediyor. Benim için anlamı büyük! Yorumlarınız beni ağlattı çünkü aramızdaki bağın böyle göründüğünü hiç fark etmemiştim ve böyle olduğu için de çok mutluyum.'' diye konuştu.

  • 19 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    19 | 106

    GENÇLİK FOTOĞRAFINI TEKRAR CANLANDIRDI

    Geçmişte gezdiği ülkelere 30 yıl sonra tekrardan giden bir kadın, aynı ülkelerde, aynı pozlarda fotoğraf çektirdi, ortaya da bu kareler çıktı. İşte maceracı kadının 30 yıl öncesi-30 yıl sonrası projesi....

    Strasbourg, Fransa

  • 20 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    20 | 106

    Heidelberg, Almanya

  • 21 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    21 | 106

    Cologne, Almanya

  • 22 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    22 | 106

    Strasbourg, Fransa

  • 23 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    23 | 106

    Strasbourg, Fransa

  • 24 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    24 | 106

    Heidelberg, Almanya

  • 25 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    25 | 106

    Strasbourg, Fransa

  • 26 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    26 | 106

    Mainz, Almanya

  • 27 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    27 | 106

    Mainz Almanya

  • 28 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    28 | 106

    HER BEŞ YILDA BİR AYNI YERDE BULUŞUP FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR

    Her şey Santa Barbara, California’da Copco Gölü yakınında 1982’de tatile çıkan arkadaşların fotoğraf çekilmesiyle başladı. Beş yıl sonra aynı yere tatile giden arkadaş grubu yeniden aynı fotoğrafı çektirince ‘bunu neden gelenek haline getirmiyoruz?’ dediler. O tarihten itibaren de her beş yılda bir aynı yerde aynı şekilde fotoğraf çektirdiler.

    "Beş Yıllık Fotoğraf Projesi" adı altındaki bu sevimli ve nostaljik çalışmaların kahramanları soldan sağa sıralı şekilde John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson. İşte yıllara göre o değişim...

    1982

  • 29 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    29 | 106

    1987

  • 30 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    30 | 106

    1992

  • 31 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    31 | 106

    1997

  • 32 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    32 | 106

    2002

  • 33 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    33 | 106

    2007

  • 34 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    34 | 106

    2012

  • 35 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    35 | 106

    2017

  • 36 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    36 | 106

    ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YENİDEN CANLANDIRDILAR!

    Kahkahaların atıldığı, oyunların oynandığı, ilginç surat ifadelerinin bolca yer aldığı çocukluk anılarını canlandıran yakınların öncesi ve sonrası fotoğrafları sosyal medyada fenomen olmaya devam ediyor! İşte okuyucularımızdan Sinan Agan'ın Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği fotoğraf...

  • 37 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    37 | 106

    Bu fotoğraf ise, okuyucularımızdan Gökhan Özkan'ın yine Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği öncesi ve sonrasını anlatan bir kare...

  • 38 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    38 | 106

    İşte çocukluk fotoğraflarını yeniden canlandırıp paylaşanlar...

  • 39 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    39 | 106
  • 40 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    40 | 106
  • 41 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    41 | 106
  • 42 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    42 | 106
  • 43 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    43 | 106
  • 44 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    44 | 106
  • 45 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    45 | 106
  • 46 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    46 | 106
  • 47 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    47 | 106
  • 48 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    48 | 106
  • 49 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    49 | 106
  • 50 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    50 | 106
  • 51 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    51 | 106
  • 52 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    52 | 106
  • 53 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    53 | 106
  • 54 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    54 | 106
  • 55 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    55 | 106
  • 56 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    56 | 106
  • 57 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    57 | 106
  • 58 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    58 | 106
  • 59 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    59 | 106
  • 60 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    60 | 106
  • 61 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    61 | 106
  • 62 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    62 | 106
  • 63 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    63 | 106
  • 64 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    64 | 106
  • 65 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    65 | 106
  • 66 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    66 | 106
  • 67 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    67 | 106
  • 68 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    68 | 106
  • 69 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    69 | 106
  • 70 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    70 | 106
  • 71 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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  • 72 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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  • 73 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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  • 74 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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  • 76 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
    76 | 106
  • 77 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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  • 78 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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  • 79 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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  • 80 10 yıl boyunca aynı pozu veren Çinli aile sosyal medyada viral oldu
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YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Haziran 2018 Cumartesi 13:43
    Çok güzel.. :)
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