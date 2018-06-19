Brezilyalı fotoğrafçı Ricardo Stuckert, Amazonların üstünde helikopterle uçarken tesadüfen daha önce hiç görüntülenmemiş bir yerel kabileye rastladı.
Dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan grup, helikopterin yağmur fırtınasından kaçmak için rotasını değiştirmesiyle görüldü.
Kabilenin bulunduğu nokta, Brezilya'nın kuzeybatısında Peru sınırı yakınlarındaki Acre eyaletindeki Amazon ormanlarının içinde.
Kabile üyeleriyle birlikte evlerin de yer aldığı fotoğraflarda, yerlilerin kendilerine yaklaşan helikopterden rahatsız oldukları göze çarpıyor.
Brezilyalı fotoğrafçı, deklanşöre bastığı anları "Makinemi aldım ve fotoğraf çekmeye başladım. Neler olduğunu düşünmek için fazla vaktim yoktu" sözleriyle anlattı.
DÜNYANIN EN GİZEMLİ YERLERİ
10 yıl boyunca dünyayı dolaştı, ülke ülke fotoğraf çekti
Pascal Mannaerts isimli gezgin, on yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerini dolaştı, fotoğraf makinesiyle nefes kesen fotoğraflar çekti. İşte Türkiye'den de bir karenin yer aldığı fotoğraflar...
U-Bein Köprüsü, Myanmar
Sri Lanka
Şeyh Lütfullah Camii, İran
Şafşavan, Fas
Etiyopya
Moğolistan
Japonya
Hindistan
Bolivya
Moğolistan
Hindistan
Tibet
Machu Picchu, Peru
Hindistan
Varanasi, Hindistan
Moğolistan
Sri Lanka
Moritanya
Mısır
Petra, Ürdün
Etiyopya
Laguna Colorada, Bolivya
La Paz, Bolivya
Fas
Mısır
Kesmeşeker Dağı, Brezilya
Gorom-Gorom, Burkina Faso
Tacikistan
Köl Gölü, Kırgızistan
Yezd, İran
Benin
Beytüllahim, Filistin
Merzouga
Djenne, Mali
Amani Köyü, Kenya
Şehzade Camii, İstanbul
Lipez, Bolivya
Salvador, Brezilya
Varanasi, Hindistan
Pokhara, Nepal
Kreuzberg
Bolivya ve Peru arasındaki Titikaka Gölü
Kudüs
Nuakşot, Moritanya
Salar de Uyuni Gölü, Bolivya
Güneş Adası, Bolivya
Sud Lipez bölgesi, Bolivya
Manhattan, New York
Mali’de bir pazar yeri
Brezilya
Brooklyn Köprüsü, ABD
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