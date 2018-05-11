İşte 3600 gün üzerinden emekli olmak isteyenlerin soru işaretlerine cevaplar. Emekli olmak için prim gün sayısı, yaş ve sigortalı çalışılan süre önemlidir. Bu 3 şartı yasalara uygun şekilde yerine getiren sigortalı çalışanlar emekliliğe hak kazanır. Ancak bu 3 şartı yerine getirenler farklı emeklilik tercihlerinde de bulunabilir. En çok rağbet gören 3600 prim günü üzerinden uygulanan emekliliktir. Belirlenen şartlara uygunluk gösteren kadın ya da erkek çalışanlar 3600 gün yani 10 yılını sigortalı tamamladıktan sonra emekli maaşı almaya hak kazanırlar.

10 YIL 3600 PRİM GÜNÜ ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

10 yıl üzerinden 3600 prim ödemesi yapıldıktan sonra emeklilğe hak kazanabilirsiniz. Tabi yönetmeliklere göre bazı şartlara da uygun olmanız gerekir. Bu şartlardan en önemlisi sigortanızın başladığı gündür. 2018 yılı içinde 3600 prim gününü doldurduysanız 1999 yılı Eylül ayı öncesinden sigortanızın başlamış olması gerekir.

1999'DAN SONRA SİGORTASI BAŞLAYANLAR

Ayrıca 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır.

EMEKLİLİK YAŞLARI

En az 3600 günü tamamlamak herkes için geçerli bir şarttır. 10 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduranlar; erkeklerde 55 yaş, kadınlarda ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESAPLAMASI

Emeklilik için gerekli süre ve prim miktarına sahip olup olmadığınızı anlamak için SGK'ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak işlem yapabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi bilgileri sisteme girdikten sonra hızlı bir şekilde hesaplama sonucunu görebilirsiniz.