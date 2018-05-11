İşte 3600 gün üzerinden emekli olmak isteyenlerin soru işaretlerine cevaplar. Emekli olmak için prim gün sayısı, yaş ve sigortalı çalışılan süre önemlidir. Bu 3 şartı yasalara uygun şekilde yerine getiren sigortalı çalışanlar emekliliğe hak kazanır. Ancak bu 3 şartı yerine getirenler farklı emeklilik tercihlerinde de bulunabilir. En çok rağbet gören 3600 prim günü üzerinden uygulanan emekliliktir. Belirlenen şartlara uygunluk gösteren kadın ya da erkek çalışanlar 3600 gün yani 10 yılını sigortalı tamamladıktan sonra emekli maaşı almaya hak kazanırlar.
10 YIL 3600 PRİM GÜNÜ ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
10 yıl üzerinden 3600 prim ödemesi yapıldıktan sonra emeklilğe hak kazanabilirsiniz. Tabi yönetmeliklere göre bazı şartlara da uygun olmanız gerekir. Bu şartlardan en önemlisi sigortanızın başladığı gündür. 2018 yılı içinde 3600 prim gününü doldurduysanız 1999 yılı Eylül ayı öncesinden sigortanızın başlamış olması gerekir.
1999'DAN SONRA SİGORTASI BAŞLAYANLAR
Ayrıca 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır.
EMEKLİLİK YAŞLARI
En az 3600 günü tamamlamak herkes için geçerli bir şarttır. 10 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduranlar; erkeklerde 55 yaş, kadınlarda ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESAPLAMASI
Emeklilik için gerekli süre ve prim miktarına sahip olup olmadığınızı anlamak için SGK'ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak işlem yapabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi bilgileri sisteme girdikten sonra hızlı bir şekilde hesaplama sonucunu görebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.