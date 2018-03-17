10 yılın değeri en düşük kadroları

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi tam gaz sürerken, gözler bu akşam Kadıköy’de oynanacak dev derbiye çevrildi. Lider Galatasaray, Kadıköy’de 19 yıllık galibiyet hasretine son vermek isterken, Fenerbahçe ise maçtan 3 puanı kapıp şampiyonluk yarışında havlu atmak istemiyor. Bu akşamki derbinin bir diğer özelliği de son 10 yılın futbolcu piyasa değeri en düşük kadrolarının mücadele edecek olması.

Transfermarkt sitesinin verilerine göre, Galatasaray’ın 25 kişilik kadrosunun güncel piyasa değeri 81.6 milyon Euro iken, Fenerbahçe’nin 29 kişi olan kadrosunun güncel piyasa değeri ise 75.3 milyon Euro. 2007/2008 sezonunda Galatasaray 73.5 milyon Euro’luk, Fenerbahçe ise 89.4 milyon Euro’luk piyasa değeri olan kadro ile mücadele etmişti.

O sezondan bu sezona iki kulübün kadro değerleri hep daha yüksek düzeydeydi. Son 10 yılda 2015/2016 sezonunda Fenerbahçe 195.4 milyon Euro değeri olan kadro ile mücadele ederken, Galatasaray ise 2013/2014 sezonunda 178.2 milyon Euro değerinde kadro ile mücadele etmişti. Mevcut tabloda 8’er milyon Euro’luk piyasa değeri ile Muslera, Maicon ve Feghouli Galatasaray’da en değerli oyuncular olurken, Fenerbahçe’de ise Guilliano ve Janssen 10’ar milyon Euro’luk piyasa değerleri ile ilk sıradalar.

Şampiyonlar Ligi geliri aşkına

Bu akşamki derbi mali açıdan zor dönemde olan her iki kulüp açısından da başka bir önlem taşıyor. Çünkü her iki kulüp de lig sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alabileceği bir pozisyonda olmak istiyor. Çünkü buradan gelecek 20-25 milyon Euro’luk asgari gelir, hem toplam borcu 1.7 milyar TL’yi aşan Fenerbahçe hem de 1.56 milyarı aşan Galatasaray’ın az da olsa nefes almasını sağlayacak. Fenerbahçe kaybetmesi durumunda, Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansını da zora sokacak.