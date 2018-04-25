100 aile Suriye’ye dönmek için başvuruda bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’de başarıyla icra edilen ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekâtlarının ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme isteği arttı. İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde yaşayan 100 kadar Suriyeli aile, Afrin ve Cerablus’un huzur bulmasıyla ülkelerine dönmek için belediyeye başvuru yaptı.

GEÇEN AY 35 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre Kızılay ve AFAD’la birlikte geçtiğimiz ay 35 Suriyeliyi ülkesine gönderen Esenyurt Belediyesi, Suriyelilerin eşyalarını kamyonlara yükleterek, kendileriyle birlikte memleketlerindeki evlerine kadar nakletti. Esenyurt Belediyesi’nin bu girişimiyle vatandaşların selamet içinde ülkelerine döndüğünü gören ilçede yaşayan çok sayıda Suriyeli de ülkelerine gitmek için Esenyurt Belediyesi’ne başvurup kuyruk oluşturdu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bazı Suriyelilerin başvurularının kaydını alırken, “Bir süre önce ilçemizden Suriyeli bir kafileyi memleketlerine gönderdik. Onları Kızılay ve AFAD karşıladı. Bir gün konuk edilen Suriyeliler, Afrin ve Cerablus’ta başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenen evlerine ulaştırıldı. Oraların huzur bulması burada yaşayan Suriyelilerin evlerine dönüş isteğini arttırdı. Oralar huzur buldukça memleketlerine dönen Suriyeliler de artıyor. Şu anda 35 ailenin işlemleri tamamlandı, önümüzdeki günlerde gönderilecekler. 100 aile ise geri dönmek için başvuruda bulundu” diye konuştu.

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