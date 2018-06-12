HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’daki “Halk Park”ı tamamladı. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan Halk Park, yarın saat 19.00’da açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Hyde Park’ta olduğu gibi, halkın kendini ifade edebileceği serbest kürsü ve yazı duvarlarıyla park anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi.

SPOR ALANLARI VAR

Halk Park’ta 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite ve spor alanlarıyla İzmirlilerin nefes alacağı yeni bir buluşma mekanı olmaya aday. Halk Park’ta 66 bin 500 metrekare yeşil alanın dışında 3 adet ayrı çocuk oyun alanı ve bir tanesi ileri yaş olmak üzere 2 tane kondisyon alanı yer alıyor. Bunların yanı sıra parkta ücretsiz wifi erişimi, karavan kafe, 2 adet su duvarı ile 3 adet yaya köprüsü de bulunuyor.

610 farklı ağaç

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Halk Park’a şu ana kadar farklı türlerde 610 ağaç 6 bin çalı, 3 bin 750 yer örtücü ve sarılıcı bitki dikildi.

"Halk Park’ta 66 bin 500 metrekare yeşil alanın dışında 3 adet ayrı çocuk oyun alanı ve bir tanesi ileri yaş olmak üzere 2 tane kondisyon alanı yer alıyor."

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