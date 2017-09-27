100 Kadın: Kadınlar bir haftada dünyayı değiştirebilir mi?

BBC'nin ödüllü 100 Kadın haber sezonu başlıyor ve bir kez daha çığır açmaya hazırlanıyor.
Şu ana kadar aralarında NASA astronotu Peggy Whitson, Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ve İngiltere Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Steph Houghton'ın da olduğu 60 isim açıklandı.
Tüm dünyada kadınları etkileyen konuları mercek altına alan ve her yıl yayınlanan bu serinin bu yılki amacı kadınları değişime imza atmaya teşvik etmek.
Bu kapsamda, şair Rupi Kaur, kezzap saldırısından kurtulan Reşam Han ve dansçı televizyon yıldızı Jin Xing'in yaşam öyküleri sizlerle birlikte olacak.
Sonu gelmeyen taciz, eşitsizlik ve toplumun birçok alanında daha az görünür olmak üzüntü verici ve çaresiz hissettiren bir durum olabilir.
Bu nedenle, bu yılki 100 Kadın sezonunda kadınlara bazı eşitsizlikleri gidermek için inovasyonlar yapmalarını istiyoruz.
Bu yıl beşincisi yapılan 100 Kadın projesi kapsamında iş hayatında kadınların yükselmesinin önündeki engeller için kullanılan bir terim olan "cam tavan", kadınlarda okur-yazarlığın düşük olması, sokaklarda kadınlara yönelik taciz ve sporda cinsiyetçilik konuları mercek altına alınıyor.
100 Kadın nedir?
BBC 100 Kadın projesi kapsamında, her yıl dünya çapında etkili ve ilham veren 100 kadın tespit ediliyor. 2017 yılında, bugün kadınların karşı karşıya olduğu en önemli dört sorun olan cam tavan, düşük okur-yazarlık, kamusal alanlarda taciz ve sporda cinsiyetçilik konularına çözüm geliştirmelerini istiyoruz.
Sizlerin de yardımıyla bu sorunlara gerçek çözümler bulmak ve sizin fikirlerinizi duymak istiyoruz.
100 Kadın listesinde yer alan kadınların bazıları, Ekim ayında dört hafta boyunca dört farklı şehirde bu sorunlardan etkilenen insanlara yardımcı olmak amacıyla inovasyon yapacaklar.
Diğerleri de dünyanın farklı yerlerinden destek ve ilham verecekler.
Bu hafta boyunca listeye 40 kadının daha eklenmesiyle paylaşılan deneyim ve fikirlerin de artması hedefleniyor.
Eğer 100 Kadın projesi, bu sorunlara çözüm bulma konusunda başarılı olursa, bu, bu sıkıntıların nasıl ve neden önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olan dünyanın farklı yerlerindeki kadınların sayesinde olacak.
100 Kadın projesi kapsamında sadece fikirler de ortaya atılmayacak.
Bu konuyla ilgili radyo, internet ve sosyal medyada da tartışmalar yapılacak.
Cam tavanla ilgili süreç, San Francisco'da, kadınların okur-yazarlığı Delhi'de, sokaklarda yapılan tacizler Nairobi'den bir ekibin de yardımıyla Londra'da ve sporda cinsiyetçilik de Rio'da ele alınacak. Ancak tartışmaların tamamı küresel ölçekte yapılacak.
100 Kadın Editörü Fiona Crack, "2015 yılında kadınlar 10 dilde, 30 ülkede 150 tartışmaya imza attı. 2016 yılında 450 kadın Wikipedia'ya eklendi. Ve 2017 yılında katılımı artık yeni bir düzeye taşıyoruz" dedi.
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