100 milyon işçiden, 100 de Star’dan

Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar’ın iştiraki Petkim’in 2017 yılı kârı yüzde 93 artışla 725 imlyon liradan 1.4 milyar liraya çıktı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, kâr artışında petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının küçük bir etkisinin olmasının yanı sıra asıl sebebin verimli çalışma ile üretimdeki artıştan kaynaklandığını açıkladı.
STAR RAFİNERİSİ İLE ENTEGRASYON
3.6 milyon ton olan kapasitenin 3.42 milyon tonunun kullanıldığını yani kapasite kullanım oranının yüzde 97’ye çıktığını anlatan Mammadov, çalışanların katılımını sağlayan ‘Petkim benim’ programı ile kârın yüzde 10 arttığı bilgisini paylaştı. ‘Petkim Benim’ programı ile şirket çalışanlarından 2 bin 500 kişinin değer yaratacak fikirleri paylaştığını söyleyen Mammadov, “52 yıllık Petkim’in çok güçlü bir kültürü var. Çalışanların şirkete büyük bağlılıkları bulunuyor. Petkim Benim programı ile 220 çalışan sunum yaptı. 210 yeni fikir yaratıldı. Örneğin çalışanlardan birinin önerisi ile 80 kilogramlık bir malzemeyi 20 kilograma düşürdük” dedi.
STAR Rafinerisi ile entegrasyon sonucu Petkim’in kârının yıllık 100 milyon dolar artacağını ifade eden Mammadov, “Star Rafineri ile verimliliğimiz artacak. Star ve Petkim entegre çalışacak. 60 milyon dolarlık kısmı lojistik avantajımız olacak. Ortak hizmetler ile 40 milyon dolarlık ek kâr elde edeceğiz” dedi.
Socar da yakında halka açılacak
Petkim’in 3 yıl arka arkaya kâr rekoru kırdığını söyleyen Mammadov, hisse senetlerinin bir yılda yüzde 138 değer kazandığını belirtti. Petkim’in Star’ın ürünlerinin yüzde 100’ünü kullanacağını ifade eden Mammadov, “Öncelik verimlilikte ancak ihtiyaca göre ikinci bir Petkim de kurabiliriz. Önümüzdeki dönemde Socar Türkiye’nin halka arzını planlıyoruz. Ancak zaman ve tutar henüz belli değil. Petrol fiyatlarının da 60 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu bizim için iyi bir fiyat” dedi. Mammadov, “türkiye’nin ihtiyacı petkim’in üretiminin 5 katı üzerinde” diye konuştu.
DİJİTALLEŞMEYLE 900 BİN VERİYE BAKIYORUZ
Mammadov, “bu yıl Petkim’de odak dijitalleşme olacak. Bir fabrikayı verimli çalıştırmak için 900 bin veriyi göz önüne almak gerekiyor. Sadece dijitalleşme ile 100 milyon lira kâr artışı bekliyoruz” dedi.
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