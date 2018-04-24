Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilkbahar aylarının gelmesiyle beraber, ilçede üretilen günlük 100 ton peynir Türkiye’nin dört bir yanına ihraç ediliyor. Yağışların ilkbaharda yetersiz olması ve yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı geçen yıllara göre taze peynirin fiyatı yükselmiş durumda. İlçenin Haliliye mahallesin de bulunan peynir pazarına sabah erken saatlerin de şehir merkezi ve köylerden posta arabalarıyla taşınan taze peynir burada tüccarlara satılıp, ülkenin değişik illerine gönderiliyor. Taze peynir fiyatı 8 ile 10 lira arasın da kalitesine göre alıcı buluyor.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Siverek, peynir pazarında esnaflık yapan Hacı Şenateş, ilçe pazarında günlük olarak en az 50 ile 60 ton arasında peynir geldiğini belirtirken, “Bu peynir Siverek’in çeşitli köylerinden ve ilçe merkezinde ki hayvan besicileri tarafından üretilmekte. Pazara gelen peyniri biz satın alıp, Adana, Erzincan, Elazığ, Nevşehir, İstanbul gibi büyük şehirlere paketleyip gönderiyoruz" dedi.





Fiyatların peynirin kalitesine göre değiştiğini belirten Şenateş, "Fiyatlar 8 ile 11 lira arasında değişiyor. Kelle dediğimiz peynir türü 8 lira civarlarındayken, kuzu başı dediğimiz peynir ise 10-11 lira arasında. Geçen seneye göre fiyatlar pahalı olmuş, bunun sebebiyse hayvancılıkta ki yem fiyatlarının yükselmesi ve ilkbaharda yeterince yağmurun yağmamasıdır" dedi.

Peynir pazarında 10 yıldır esnaflık yapan Mevlüt Asal da başka illerde Siverek peyniri değişik markalar altında satışa sunulduğunu dikkat çekerek, "Siverek peyniri çıktıktan sonra yüksek tonajlarda satın alıp değişik il ve ilçelere yolluyoruz ve buralarda işletilen Siverek peyniri değişik markalarla marketlere gönderiliyor. Ortalama ben kendim günde on ton peynir alıp, dışarı yolluyorum maalesef benim yolladığım peynirden kimsenin haberi yok” açıklamalarında bulundu.





İLÇEDE 100 TON PEYNİR ÜRETİLİYOR

İlçe de yaklaşık olarak 100 ton peynirin üretildiğini dikkat çeken Asal, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yüz tondan 60-80 ton arası pazara diğeri dükkânlarda halka satılıyor. Siverek’ten Adana’ya tek günde 60 ton peynir gidiyor ve değişik markalar vurulup Siverek peyniri oranın peyniri sayılıyor. Burada Siverek’in öz peyniri, yâda tulum peyniri gibi patentli bir marka yok. Burada üretilen peyniri Erzincan, Elazığ, Adana’ya gönderiyoruz, adamlar orada kendi patentinde işletip 9 liraya aldıkları peyniri 21-22 liraya Erzincan tolumu diye satıyorlar."